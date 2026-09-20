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Ev alacaklar dikkat: Gayrimenkulde 5 kriteri tek tek sıraladı

Geçmişte gayrimenkul yatırımı çoğu zaman tek başına güvenli bir liman olarak değerlendirilirken, bugün yatırımcıların çok daha seçici ve analiz odaklı hareket ettiğini ifade eden gayrimenkul uzmanı Özkan Aydemir "Gayrimenkulde yeni dönemin kazananı, en pahalı gayrimenkul değil; doğru fiyattan alınan, doğru lokasyonda bulunan, güvenli ve sürdürülebilir gelir üreten gayrimenkul olacaktır" dedi.

Ev alacaklar dikkat: Gayrimenkulde 5 kriteri tek tek sıraladı

Gayrimenkul sektöründe yatırımcıların artık daha seçici ve analiz odaklı hareket ettiğini belirten gayrimenkul uzmanı Özkan Aydemir, yatırım kararlarında kira getirisi, amortisman süresi, lokasyon, yapı güvenliği ve uzun vadeli değer artışı potansiyelinin öne çıktığını söyledi. Geçmişte gayrimenkulün genellikle güvenli bir liman olarak değerlendirildiğini ifade eden Aydemir, aynı şehirde hatta aynı ilçede bulunan gayrimenkullerin yatırım performansları arasında önemli farklılıklar oluşabildiğini kaydetti.

Ev alacaklar dikkat: Gayrimenkulde 5 kriteri tek tek sıraladı 1

KİRA GETİRİSİ VE AMORTİSMAN SÜRESİ

Yatırımcıların yalnızca brüt kira rakamına değil, net kira getirisine ve amortisman süresine odaklandığını belirten Aydemir, "Aidat ve bakım giderleri, gayrimenkulün boş kalma riski, kiracı talebi ve gelecekteki değer artışı potansiyelinin birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Gayrimenkul danışmanlığının da bu değişimle birlikte dönüşmesi gerekiyor. Danışmanların yalnızca alıcı ile satıcıyı buluşturan kişiler olmaktan çıkarak, yatırımcılara doğru veri ve analizlerle rehberlik etmesi önem kazandı. Sektörün giderek daha fazla veriye dayalı karar alma dönemine girdi. Sağlıklı fiyatlama ve yatırım analizi için ilan fiyatlarının yanı sıra gerçekleşen satışlar, kira seviyeleri, bölgesel arz-talep dengesi, ulaşım yatırımları ve demografik hareketlerin birlikte değerlendirilmesi gerekiyor" dedi.

Ev alacaklar dikkat: Gayrimenkulde 5 kriteri tek tek sıraladı 2

Aydemir, "Bizim açımızdan doğru gayrimenkul; yalnızca bugün satılabilen değil, yarın da değer üretmeye devam edebilen gayrimenkuldür" diye konuştu.

Gayrimenkul yatırımında öne çıkacak 5 kriteri ise Aydemir şöyle sıraladı:

"Sektörde yaşanan değişimin yatırımcı davranışlarını kalıcı biçimde dönüştürecektir. Doğru satın alma fiyatı. Güçlü ve sürdürülebilir kira talebi. Ulaşım ve lokasyon avantajı. Deprem ve yapı güvenliği. Uzun vadeli değer artışı potansiyeli. Gayrimenkulde yeni dönemin yatırım anlayışı ve kazananı, en pahalı gayrimenkul değil; doğru fiyattan alınan, doğru lokasyonda bulunan, güvenli ve sürdürülebilir gelir üreten gayrimenkul olacaktır."
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
gayrimenkul yatırım
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