Ev alacaklar dikkat! O risk avantaj oldu: Aynı binadalar ama biri yüzde 30 daha ucuza satılıyor...

Kira fiyatları vatandaşın belini bükerken konut almak isteyenler de kiracılı olan evleri tercih etmemeye başladı. Evin içinde kiracının oturması durumunda alternatif arayışına giren ev almak isteyenler nedeniyle; kiracılı daireler yüzde 30 indirimli satılıyor.

Ezgi Sivritepe

Konut almak isteyenler kiracılı daireleri tercih etmemeye başladı. Talebin az olması nedeniyle kiracılı satılık konut fiyatlarında yüzde 30'luk bir düşüş yaşanıyor. Yani aynı semtte aynı binada yer alan iki daire arasında sadece kiracı farkı nedeniyle yüzde 30'luk fiyat değişikliği var.

YÜZDE 30 İNDİRİM

NTV'nin haberine göre, kiracılı konut her ne kadar risk barındırsa da, fiyatlardaki düşüş avantaj yaratabilir. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, içinde kiracısı bulunan dairelere ilişkin, "Fiyatta pazarlık yapabiliyorsun. Muadilinden yüzde 30-40 daha düşük bedele alabiliyorsun" dedi.

TAHLİYE HAKKI VAR

Aşa, kiracının 10 yıldan fazla bir süredir bu dairede oturması halinde ev sahibinin tahliye hakkı olduğuna da işaret etti.
KİRA KONTRATI İNCELENMELİ

Aşa, satın alınmak istenen evin kira kontratının istenmesi gerektiğine dikkat çekti. Kiracının ne kadar kontratı kaldığına bakılması gerektiğini belirten Aşa, kiraların gününde ödenip ödenmediğinin ve tahliye taahüdünün olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini anlattı.

