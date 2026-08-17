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Ev alacaklar dikkat! Uzman isimden uyarı: 'Sakın göz ardı etmeyin'

Sosyal medyada emlak ilanlarına yeniden izin verilmesiyle birlikte dolandırıcılık riski bir kez daha gündeme geldi. İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Özcan, ev alacakları sosyal medya üzerinden yayımlanan ilanlara karşı uyardı ve dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı. İşte detaylar...

Ev alacaklar dikkat! Uzman isimden uyarı: 'Sakın göz ardı etmeyin'
Cansu Çamcı

Özcan, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi ile emlak portallarındaki ilanların büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirterek, düzenlemelerin sektöre önemli katkı sağladığını ifade etti. Ancak bazı sözde emlakçıların WhatsApp ve sosyal medya üzerinden yeni ilan kanalları oluşturduğunu söyledi.

Sosyal medya üzerinden verilen ilanların da denetlenmesine yönelik taleplerin ardından düzenlemelerde değişikliğe gidildiğini belirten Özcan, mevcut sistemin bazı durumlarda hem tüketiciyi hem de kurallara uygun çalışan emlakçıları mağdur edebildiğini dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA KİMLER İLAN VEREBİLİYOR?

Özcan, taşınmaz ticareti yetki belgesi bulunan kişilerin, ilan numarası ve kendi yetki belgesi numaralarını belirterek sosyal medyada ilan verebildiğini söyledi. Ancak sistemde bazı istisnaların bulunduğuna dikkat çekti. Özellikle geçmişte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup başka bir ülkenin vatandaşı olan kişiler veya kooperatif ortaklığı gibi bazı durumlarda ilanların emlakçının beyanıyla sisteme girilebildiğini belirten Özcan, bunun yetki alınmamış taşınmazların da ilanlara konu edilmesine ve haksız rekabete yol açabileceğini savundu.

Ev alacaklar dikkat! Uzman isimden uyarı: Sakın göz ardı etmeyin 1

"SAHTE İLANI GERÇEĞİNDEN AYIRT ETMEK KOLAY DEĞİL"

Türkiye Gazetesi'nden Sevda Kılıç'ın haberine göre; Konut alıcılarının sahte ilanları gerçek ilanlardan ayırt etmesinin her zaman kolay olmadığını belirten Özcan, özellikle referanslı emlak firmalarıyla çalışılması gerektiğini söyledi.

Özcan, alıcıların emlakçıların internet üzerindeki yorumlarını ve müşteri memnuniyetini araştırabileceğini belirterek, bilinen ve bulunduğu bölgede güvenilirliği bulunan emlakçıların tercih edilmesini önerdi.

Sahibinden verilen ilanlarda ise riskin daha yüksek olabileceğini ifade eden Özcan, ilanı veren kişinin gerçekten taşınmazın sahibi olup olmadığının mutlaka araştırılması gerektiğini vurguladı.

Ev alacaklar dikkat! Uzman isimden uyarı: Sakın göz ardı etmeyin 2

"DOLANDIRICILARIN İKNA KABİLİYETİ ÇOK YÜKSEK"

Dolandırıcıların ikna kabiliyetlerinin yüksek olduğuna dikkat çeken Özcan, yalnızca internet üzerindeki bilgilere güvenilmemesi gerektiğini belirtti. Özcan, "Tapuda adı yazan kişinin sizin karşınızdaki kişi olup olmadığından emin olmalısınız" diyerek, alıcıların işlem yapmadan önce karşılarındaki kişinin kimliğini ve güvenilirliğini araştırmaları gerektiğini söyledi. Emlakçı seçiminde de her emlakçıya güvenilmemesi gerektiğini ifade eden Özcan, özellikle referansla ulaşılan, bölgede tanınan ve geçmişte memnun müşterileri bulunan emlakçıların tercih edilmesinin önemli olduğunu belirtti.

"EMSALLERİNDEN ÇOK UCUZSA KUŞKU DUYUN"

Özcan, konut alırken dikkat edilmesi gereken en önemli işaretlerden birinin fiyat olduğunu söyledi. Bir taşınmazın emsallerine göre çok düşük fiyattan satışa çıkarılmasının şüpheyle karşılanması gerektiğini belirten Özcan, "Ucuz peynir fare kapanında veya bedava peynir fare kapanında olurmuş" ifadelerini kullandı.

Özcan, piyasa değerinin belirgin şekilde altında sunulan "kelepir" ilanlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, alıcıların dolandırılmamak için acele etmemesi gerektiğini söyledi.

Uzman isim, emlak alım ve satımında referanslı ve güvenilir emlakçılarla çalışmanın, ödenecek komisyonun çok daha üzerinde bir güvenlik sağlayabileceğini ifade etti.

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ev almak sistem
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