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  4. Ev almak başka bahara kaldı: Krediyi beşe katladı! 1 milyon TL'nin geri ödemesi dudak uçuklattı

Ev almak başka bahara kaldı: Krediyi beşe katladı! 1 milyon TL'nin geri ödemesi dudak uçuklattı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
20.06.2024 10:20
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Türkiye'de konut kredisiyle ev almak isteyenleri üzecek haber... Konut kredilerinde maliyet yükselince geri ödeme kredi tutarını ortalama beşe katladı. Ev almak da başka bahara kaldı. 1 milyon TL'nin geri ödemesi dudak uçuklattı.

Ev almak başka bahara kaldı: Krediyi beşe katladı! 1 milyon TL'nin geri ödemesi dudak uçuklattı

Türkiye'de ev almak isteyenler yüksek fiyatlar nedeniyle konut kredilerine başvuruyor ancak konut kredileri faizlerinde de yükselişler sürüyor. Ev almak isteyenler neredeyse iki ev parası kadar da faiz ödüyor. Ev almak için 1 milyon TL konut kredisi çekenler 5 milyon lira geri ödüyor. Aylık taksit tutarı ise ortalama 43 bin 179 lirayı buluyor.

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Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre konut kredilerinde geri ödeme tutarı ortalama olarak krediyi 5’e katlıyor.

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AYLIK TAKSİT TUTARI 43 BİN LİRAYI AŞTI

120 ay vadeli olarak çekilen aylık yüzde 4.29 faizli 1 milyon liralık konut kredisinin geri ödemesi ortalama 5 milyon 193 bin lirayı aşıyor. Aylık taksit tutarı ise ortalama 43 bin 179 lirayı buluyor.

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Piyasada en düşük yüzde 3.5 aylık faiz oranı ile kullanılacak 1 milyon liralık konut kredisinin aylık taksidi ise 31 bin 352 TL oldu. Bu kredinin toplam geri ödemesi ise 3 milyon 781 bin TL’yi aşıyor. Söz konusu kredi ise ilgili banka tarafından ‘ilk evim konut kredisi’ olarak adlandırılıyor.

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Bu kredinin ev alacak kişinin şartlarına uygun olmaması halinde yine en düşük faiz oranı ile çekilen bir başka kredinin aylık ödemesi de 32 bin 187 lirayı buluyor. Bu kapsamda 120 ay vadeli çekilen, aylık yüzde 3.14 faiz oranı ile kullanılacak kredinin toplam geri ödemesi ise 3 milyon 822 bin lirayı aşıyor.

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1 milyon liralık konut kredisine 12 ay vade ile ödenecek aylık taksit tutarı 69 bin 921 liraya kadar çıkıyor. Aylık faizi yüzde 6.99’a ulaşan söz konusu konut kredisinin toplam geri ödemesi ise 8 milyon 401 bin lirayı aşıyor. Bu kredide toplam faiz oranı da 7 milyon 390 bin 527 lirayı buluyor. Böylece söz konusu konut kredisinin aylık taksit tutarı 17 bin 2 liralık asgari ücretin 4 katını aşıyor.

Express


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Anahtar Kelimeler:
kredi konut
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