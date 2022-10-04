Ev almak isteyenler dikkat! İkinci kez değişti: Kredi ve faizler için yeni karar…

Konut ve iş yeri yapım kredilerinde bu yıl ikinci kez düzenlemeye gidildi. Afet riski altındaki alanlardaki yapıların dönüştürülmesi kapsamında sağlanacak konut ve iş yeri yapım kredilerinde üst limit ve faiz oranında artışa gidildi.

Resmi Gazete'nin 2 Ekim tarihli sayısında yayımlanan 6306 sayılı kanun kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair kararda yapılan düzenlemeyle, bu kapsamda sağlanacak kredi anapara tutarı üst limiti, güçlendirme kredisi için 240,000 TL'ye, konut yapım ve edinme kredileri ve iş yeri yapım kredisi için 600,000 TL'ye, iş yeri edinme kredisi de 250,000 TL'ye yükseltildi.

KREDİ TUTARI 3 MİLYON LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Yeni düzenlemeyle, güçlendirme ve konut yapım ve edinme kredilerinde faiz oranı 400 baz puandan 600 baz puana, iş yeri yapım ve edinme kredileri ise 300 baz puandan 450 baz puana çıkarıldı. Bakanlığın faiz desteği oranı ise güçlendirme ve konut kredilerine aylık 0.50 puan, iş yeri kredilerine aylık 0,38 puan olarak belirlendi.

Kararla ayrıca, bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı sınırı da 2 milyon TL'den 3 milyon TL'ye yükseltildi.

KREDİDEN YARARLANMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?

Krediden yararlanılabilmesi için gayrimenkulün riskli alanda bulunması veya riskli yapı olduğunun teknik raporlarla tespit edilmiş olması gerekiyor.

Faiz desteği verilebilmesi için tahliye/yıkım tarihinden itibaren bir yıl içinde bankaya başvurulmuş olması gerekir. Bakanlıkça onaylanan faiz destekli kredilerin kullandırılma süresi, Bakanlık tarafından verilen faiz desteği uygunluk yazısı tarihinden itibaren iki yıl.

Krediden; konutlarını yeniden inşa etmek isteyen hak sahipleri, riskli yapılarda en az bir yıl oturan kiracı veya sınırlı ayni hak sahipleri, konutu riskli yapı olarak tespit edilen ve farklı bir konut almak isteyen malikler yararlanabiliyor.

Hak sahipleri tarafından geri ödemesi gerçekleştirilmeyen krediler için faiz desteği ödemeleri durdurulur.

7 BİN 500 LİRAYA KADAR KİRA YARDIMI

Dönüşüm destekleri kapsamında verilen kira yardımlarında da artışa gidildi. İllere göre değişmekle birlikte, 1.000 lira ile 1.500 lira arasında kira yardımı yapılıyor. Ankara, İstanbul ve İzmir'de destek 1.500 liraya, Adana, Antalya, Bursa, Konya'da 1.400 liraya çıktı. Kiracılar ise defaten 2 bin lira ile 3 bin lira arasında destek alacak. Sınırlı ayni hak sahipleri de defaten 5 bin ile 7 bin 500 lira arasında kira yardımı alabiliyor.



