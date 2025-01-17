Ev almak isteyenler için Erdoğan talimat verdi: Konutta seferberlik başlıyor! Kimlere öncelik verileceği de belli oldu...

Kira fiyatlarının yüksek olması kiracıların belini bükerken birçok vatandaş ev almak istiyor ancak fiyatların el yakmasından dolayı konutta sıkıntılar yaşanmaya devam ediyor. Ev satın almanın da kolay olmadığı bu dönemde AK Parti milletvekilleri durumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bildirdi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleri ile kahvaltı nedeniyle bir araya geldi. Ülkenin sorunlarını aktaran milletvekilleri, konutta yaşanan problemlere de değindi.

Bunu üzerine Erdoğan, deprem konutlarının tamamlanmasının ardından yeni bir sosyal konut seferberliğinin başlatılmasını söyledi. Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek projelerle her ilde konut ihtiyacı analizleri yapılacağını açıkladı.



BU YILIN İKİNCİ YARISINDA ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK!

Özellikle sabit ücretli vatandaşlar, gençler ve yeni yuva kuran çiftler için uygun fiyatlı 1+1 ve 2+1 konutlar üretileceğini söyleyen Erdoğan’ın, önceliğin arz sıkıntısı yaşanan bölgelere verileceğini belirttiği öğrenildi. Çalışmaların bu yılın ikinci yarısında 81 ilde başlaması bekleniyor.

SANAL KUMAR İÇİN TALİMAT VERDİ

Son dönemde gündemde yer alan sanal kumar sorununa da değinen milletvekileri Erdoğan'dan konu ile ilgili tedbir talebinde bulundu. Erdoğan'ın durum üzerine talimat verdiği öğrenildi.



31 MART SEÇİMLERİ

Milletvekillerinin, 31 Mart seçimlerinde istifa eden yerel yöneticilerin geri kabulünü desteklemedikleri ve, "“Bu isimleri neden affediyoruz? Seçimlerde bize karşı çalıştılar. ‘Biz şansımızı deneriz, kaybedersek partiye geri döneriz. Kazanırsak zaten parti bizi geri ister’ zihniyeti hâkim oluyor. Bu ihaneti biz affetmemeliyiz” sözlerini kullandıkları Erdoğan'ın ise yorum yapmadığı öğrenildi.

Bazı kadın milletvekillerinin ise yerel yönetimlerde, bürokraside ve hayatın diğer alanlarında kadın temsiliyetinin artırılmasını yönelik Erdoğan’a taleplerini ilettiği öğrenildi.