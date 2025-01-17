FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Ev almak isteyenler için Erdoğan talimat verdi: Konutta seferberlik başlıyor! Kimlere öncelik verileceği de belli oldu...

Ev almak isteyenler için Erdoğan talimat verdi: Konutta seferberlik başlıyor! Kimlere öncelik verileceği de belli oldu...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
17.01.2025 07:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni evlenenler, sabit ücretliler ve gençler son yıllarda ev alma hayalini güçlükle kurarken konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çözümü açıkladı. Buna göre, deprem konutlarının tamamlanmasının ardından ev sahibi olmak isteyenler için uygun fiyatlı konut çalışmalarına başlanılacak. İşte detaylar...

Ev almak isteyenler için Erdoğan talimat verdi: Konutta seferberlik başlıyor! Kimlere öncelik verileceği de belli oldu...

Kira fiyatlarının yüksek olması kiracıların belini bükerken birçok vatandaş ev almak istiyor ancak fiyatların el yakmasından dolayı konutta sıkıntılar yaşanmaya devam ediyor. Ev satın almanın da kolay olmadığı bu dönemde AK Parti milletvekilleri durumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bildirdi.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleri ile kahvaltı nedeniyle bir araya geldi. Ülkenin sorunlarını aktaran milletvekilleri, konutta yaşanan problemlere de değindi.
Bunu üzerine Erdoğan, deprem konutlarının tamamlanmasının ardından yeni bir sosyal konut seferberliğinin başlatılmasını söyledi. Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek projelerle her ilde konut ihtiyacı analizleri yapılacağını açıkladı.
iStock-897650302

BU YILIN İKİNCİ YARISINDA ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK!

Özellikle sabit ücretli vatandaşlar, gençler ve yeni yuva kuran çiftler için uygun fiyatlı 1+1 ve 2+1 konutlar üretileceğini söyleyen Erdoğan’ın, önceliğin arz sıkıntısı yaşanan bölgelere verileceğini belirttiği öğrenildi. Çalışmaların bu yılın ikinci yarısında 81 ilde başlaması bekleniyor.

SANAL KUMAR İÇİN TALİMAT VERDİ

Son dönemde gündemde yer alan sanal kumar sorununa da değinen milletvekileri Erdoğan'dan konu ile ilgili tedbir talebinde bulundu. Erdoğan'ın durum üzerine talimat verdiği öğrenildi.
yasa-dışı-bahis

31 MART SEÇİMLERİ

Milletvekillerinin, 31 Mart seçimlerinde istifa eden yerel yöneticilerin geri kabulünü desteklemedikleri ve, "“Bu isimleri neden affediyoruz? Seçimlerde bize karşı çalıştılar. ‘Biz şansımızı deneriz, kaybedersek partiye geri döneriz. Kazanırsak zaten parti bizi geri ister’ zihniyeti hâkim oluyor. Bu ihaneti biz affetmemeliyiz” sözlerini kullandıkları Erdoğan'ın ise yorum yapmadığı öğrenildi.
Bazı kadın milletvekillerinin ise yerel yönetimlerde, bürokraside ve hayatın diğer alanlarında kadın temsiliyetinin artırılmasını yönelik Erdoğan’a taleplerini ilettiği öğrenildi.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı cumhurbaskani recep tayyip erdogan emlak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ebru teğmen geri adım atmadı! İfadesi ve mesajı yine dikkat çekti

Ebru teğmen geri adım atmadı! İfadesi ve mesajı yine dikkat çekti

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Sarı-lacivertlilerde yaprak dökümünü Mourinho başlattı

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Sarı-lacivertlilerde yaprak dökümünü Mourinho başlattı

Faiz oranlarında indirimler başladı! 16 ay öncesine dönüldü

Faiz oranlarında indirimler başladı! 16 ay öncesine dönüldü

Ev almak isteyenler için Erdoğan talimat verdi

Ev almak isteyenler için Erdoğan talimat verdi

'15 bin TL ödüyorsanız...' Tüm kiracıları ilgilendiriyor

'15 bin TL ödüyorsanız...' Tüm kiracıları ilgilendiriyor

Fiyatlardaki hareket harekete geçirdi! 'Altın satıp onu alıyorlar'

Fiyatlardaki hareket harekete geçirdi! 'Altın satıp onu alıyorlar'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Salomon indiriminden kaçırmamanız gereken ayakkabılar burada!

Salomon indiriminden kaçırmamanız gereken ayakkabılar burada!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.