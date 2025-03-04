Ev almak isteyenler için TOKİ düğmeye bastı! 81 ilde çalışmalar başladı, başvuru ve düşük kredi için şartlar belli oldu

Dar ve orta gelirli vatandaşlar nasıl ev alacaklarını düşünürlürken TOKİ'den yeni bir proje geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi için ihale sürecinin tamamlandığını duyuruldu.
TOKİ'nin 81 ili kapsayan projesi kapsamında çevre dostu, yerel ve yatay mimariye uygun, sıfır atık uyumlu konutlar dar gelirli vatandaşlar için uygun fiyatlarla satışa sunulacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ Projeleri ile dar gelirli vatandaşlara uygun ödeme seçeneklerinin sunulduğunu ifade ederek, düşük peşinatlı veya peşinatsız yatırım imkanının sunulduğunu aktardı.
Dar ve orta gelirlinin ev sahibi olması hedeflenen proje kapsamında başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacak. Önümüzdeki günlerde başvuru ekranının aktif hale gelmesi beklenirken ayrıca başvurular şu şartlar doğrultusunda ilerleyecek:
✅ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
✅ 18 yaşını doldurmuş olmak
✅ Daha önce TOKİ’den konut sahibi olmamış olmak
TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında ihale süreci tamamlandı ve konut teslim süreçleri hızlandırıldı. Buna göre, süreç şu şekilde ilerliyor:
Ayrıca, Emlak Konut kampanyası ile orta ve dar gelirli için 3 farklı ödeme planlı 4 bin 500 konut satışa sunulacak. Ödeme planları şu şekilde olacak:
3.Leasing Destekli Model:120 aya kadar esnek ödeme seçeneği
Emlak Katılım Bankası finansman desteği
Peşinatsız ya da tercihe göre belirlenen peşinatla ev sahibi olma imkanı
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