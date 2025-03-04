Ev almak isteyenler için TOKİ düğmeye bastı! 81 ilde çalışmalar başladı, başvuru ve düşük kredi için şartlar belli oldu

Dar ve orta gelirli vatandaşlar nasıl ev alacaklarını düşünürlürken TOKİ'den yeni bir proje geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi için ihale sürecinin tamamlandığını duyuruldu.

TOKİ'nin 81 ili kapsayan projesi kapsamında çevre dostu, yerel ve yatay mimariye uygun, sıfır atık uyumlu konutlar dar gelirli vatandaşlar için uygun fiyatlarla satışa sunulacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ Projeleri ile dar gelirli vatandaşlara uygun ödeme seçeneklerinin sunulduğunu ifade ederek, düşük peşinatlı veya peşinatsız yatırım imkanının sunulduğunu aktardı.

Dar ve orta gelirlinin ev sahibi olması hedeflenen proje kapsamında başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacak. Önümüzdeki günlerde başvuru ekranının aktif hale gelmesi beklenirken ayrıca başvurular şu şartlar doğrultusunda ilerleyecek:

✅ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

✅ 18 yaşını doldurmuş olmak

✅ Daha önce TOKİ’den konut sahibi olmamış olmak

TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında ihale süreci tamamlandı ve konut teslim süreçleri hızlandırıldı. Buna göre, süreç şu şekilde ilerliyor:



Şu ana kadar 1 milyon 481 bin sosyal konut inşa edildi

312 bin sosyal konutun inşası devam ediyor

İlk Evim Projesi kapsamında 88 bin 743 konut ihale edildi

Yetkililer, ihale tarihleri ve başvurularla ilgili tüm detayların kısa süre içinde açıklanacağını duyurdu.

EMLAK KONUT'TAN 3 FARKLI ÖDEME PLANI

Ayrıca, Emlak Konut kampanyası ile orta ve dar gelirli için 3 farklı ödeme planlı 4 bin 500 konut satışa sunulacak. Ödeme planları şu şekilde olacak:

Peşinatsız Azalan Taksit Modeli:Peşinat ödemeden ev sahibi olma imkanı

0.99 faiz oranıyla 60 ay vade

Her ay taksit miktarı azalan ödeme planı

İlk Yıl Ödemesiz Model:İlk yıl taksitleri Emlak Konut tarafından ödenecek

1.29 faiz oranı ile 60 ay vadeli ödeme planı

3.Leasing Destekli Model:120 aya kadar esnek ödeme seçeneği

Emlak Katılım Bankası finansman desteği

Peşinatsız ya da tercihe göre belirlenen peşinatla ev sahibi olma imkanı