Ev almak isteyenler için yeni adım! 'Yüzlerin güleceğine eminiz' Oranları siz belirliyorsunuz, o şart yerine gelirse...

Gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar için küçük birikimlerle ev sahibi olmanın kapısı aralanıyor. Gayrimenkul sertifikası ile inşaat sektöründe hareketlilik bekleyen sektör temsilcileri toplumun her kesiminin ev sahibi olma sürecinin kolaylaşacağı görüşünde birleşti.

SEKTÖRE CAN SUYU OLABİLİR

Sabah'ın haberine göre, KONUTDER Başkanı Ziya Yılmaz, gayrimenkul sertifikalarının çok önemli olduğunu belirtti. Yılmaz, metrekare bazlı yatırım imkânı sunarak küçük tasarruf sahiplerinin katılımını sağlayacağı gibi konut sektörünün finansmanı açısından da etkili bir araç olduğunun altını çizdi.

Yılmaz, finansmana erişimin kolaylaşacağına ifade ederek, "Bu uygulamaların zamanla çeşitlenip yaygınlaşarak daha geniş kesimlerin konuta erişimini kolaylaştıracağına inanıyoruz" cümlelerini kurdu.

"GENİŞ BİR YATIRIMCI KİTLESİNE HİTAP EDEBİLİR"

GYODER Başkanı Neşecan Çekici, gayrimenkul sertifikası ile detayları şu şekilde anlattı:



"SPK tarafından geliştirilen bu sistemde, projedeki tüm bağımsız bölümler sertifikalandırılarak Borsa İstanbul'da işlem görmeye açılıyor. Bu model sayesinde yatırımcılar, bir gayrimenkulün binde biri gibi küçük paylarına dahi yatırım yapabiliyor. Yeterli sertifika biriktiren yatırımcılar ise mülkiyet hakkı kazanabiliyor. Bu sayede geleneksel olarak yüksek giriş eşiğine sahip olan gayrimenkul yatırımları, daha geniş bir yatırımcı kitlesine hitap ediyor"

Metrekare üzerinden ev alma fırsatının açıldığını aktaran sektör temsilcilerinden Doğan Dağ, "Zamanla, alabildikleri metrekareye eklemeler yaparak daire sahibi olabilecek. Bu olumlu gelişmeyle birlikte sektörümüzün ve konut almak isteyenlerin yüzünün güleceğinden eminiz" dedi.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NASIL KULLANILACAK?