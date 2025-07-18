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Ev almak isteyenler için yeni adım! 'Yüzlerin güleceğine eminiz' Oranları siz belirliyorsunuz, o şart yerine gelirse...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut GYO ev sahibi olmak isteyenler için yeni bir finansmanı devreye sokuyor. Gayrimenkul sertifikası ile inşaat sektöründe doping etkisinin oluşması bekleniyor. Sektör temsilcileri ise gayrimenkul sertifikası ile toplumda her kesimin ev sahibi olabileceğini aktardı.

Ev almak isteyenler için yeni adım! 'Yüzlerin güleceğine eminiz' Oranları siz belirliyorsunuz, o şart yerine gelirse...
Ezgi Sivritepe

Gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar için küçük birikimlerle ev sahibi olmanın kapısı aralanıyor. Gayrimenkul sertifikası ile inşaat sektöründe hareketlilik bekleyen sektör temsilcileri toplumun her kesiminin ev sahibi olma sürecinin kolaylaşacağı görüşünde birleşti.

Ev almak isteyenler için yeni adım! Yüzlerin güleceğine eminiz Oranları siz belirliyorsunuz, o şart yerine gelirse... 1

SEKTÖRE CAN SUYU OLABİLİR

Sabah'ın haberine göre, KONUTDER Başkanı Ziya Yılmaz, gayrimenkul sertifikalarının çok önemli olduğunu belirtti. Yılmaz, metrekare bazlı yatırım imkânı sunarak küçük tasarruf sahiplerinin katılımını sağlayacağı gibi konut sektörünün finansmanı açısından da etkili bir araç olduğunun altını çizdi.

Ev almak isteyenler için yeni adım! Yüzlerin güleceğine eminiz Oranları siz belirliyorsunuz, o şart yerine gelirse... 2

Yılmaz, finansmana erişimin kolaylaşacağına ifade ederek, "Bu uygulamaların zamanla çeşitlenip yaygınlaşarak daha geniş kesimlerin konuta erişimini kolaylaştıracağına inanıyoruz" cümlelerini kurdu.

"GENİŞ BİR YATIRIMCI KİTLESİNE HİTAP EDEBİLİR"

Ev almak isteyenler için yeni adım! Yüzlerin güleceğine eminiz Oranları siz belirliyorsunuz, o şart yerine gelirse... 3

GYODER Başkanı Neşecan Çekici, gayrimenkul sertifikası ile detayları şu şekilde anlattı:

"SPK tarafından geliştirilen bu sistemde, projedeki tüm bağımsız bölümler sertifikalandırılarak Borsa İstanbul'da işlem görmeye açılıyor. Bu model sayesinde yatırımcılar, bir gayrimenkulün binde biri gibi küçük paylarına dahi yatırım yapabiliyor. Yeterli sertifika biriktiren yatırımcılar ise mülkiyet hakkı kazanabiliyor. Bu sayede geleneksel olarak yüksek giriş eşiğine sahip olan gayrimenkul yatırımları, daha geniş bir yatırımcı kitlesine hitap ediyor"

Ev almak isteyenler için yeni adım! Yüzlerin güleceğine eminiz Oranları siz belirliyorsunuz, o şart yerine gelirse... 4

Metrekare üzerinden ev alma fırsatının açıldığını aktaran sektör temsilcilerinden Doğan Dağ, "Zamanla, alabildikleri metrekareye eklemeler yaparak daire sahibi olabilecek. Bu olumlu gelişmeyle birlikte sektörümüzün ve konut almak isteyenlerin yüzünün güleceğinden eminiz" dedi.

Ev almak isteyenler için yeni adım! Yüzlerin güleceğine eminiz Oranları siz belirliyorsunuz, o şart yerine gelirse... 5

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NASIL KULLANILACAK?

  • Projede yer alan konutlar küçük paylara bölünerek, gayrimenkul sertifikası olarak yatırımcılara sunulacak. Sertifikalar, Borsa İstanbul'da işlem görecek. Proje tamamlanana kadar sertifika işlem görecek ve proje bittiğinde işlemden çekilecek.

  • Tasarruf sahipleri yatırım hesapları aracılığıyla, bütçelerine göre kendi belirledikleri oranlarda sertifika alabilecek. Yeterli sertifikaya ulaşan sertifikaları karşılığında ev sahibi olacak.

  • Yeterli sertifikaya ulaşamayan ev sahibi olamasa da proje değerlendikçe kazanç elde etmiş olacak. Proje tamamlandığında sertifikalı satış kotasında bulunan daireler açık artırma ile satılacak. Açık artırmadan elde edilen gelirle sertifika sahiplerine paraları ödenecek.

  • Süreç, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayının ardından başlayacak. Tüm detaylar Emlak Konut'un resmi internet sitesi (www.emlakkonut. com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yakın zamanda duyurulacak. İhraç edilecek sertifika sayısı, hangi konutun kaç sertifika edeceği, sertifika bedelleri gibi bilgiler bu aşamada netleşecek.
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Anahtar Kelimeler:
TOKİ gayrimenkul emlak ev almak konut satın alma Gayrimenkul sertifikası
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