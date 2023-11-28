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Ev almak isteyenlere fırsat! Kentsel Dönüşüm Başkanlığı KDV'den muaf konut satacak! 7 Aralık'ta açık arttırmaya sunuluyor

28.11.2023 11:15 | Son Güncelleme:
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın 7 Aralık tarihinde satışa sunacağı Ankara'daki 68 iş yeri ile Samsun'daki 41 konuta vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ev almak isteyenlere fırsat! Kentsel Dönüşüm Başkanlığı KDV'den muaf konut satacak! 7 Aralık'ta açık arttırmaya sunuluyor

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Ankara'da 68 iş yerini, Konya'da 24 konutu, Samsun'da 41 konutu ve 13 iş yerini, Diyarbakır'da 1 otel ile 2 iş yerini 7 Aralık günü saat 10.30'da açık artırma ile satışa sunacak. Ankara, Diyarbakır, Konya ve Samsun'daki toplam 83 iş yeri, 65 konut ve 1 otel için Ankara'da ve İstanbul'da düzenlenecek olan açık artırmaya internet üzerinden de teklif verilebilecek.

Bakanlık, iş yerlerini, konutları ve oteli KDV'den muaf olarak satışa çıkarırken, kanuni faizin uygulanacağı satışlarda tutarın yüzde 25'i peşin, kalan tutar ise 60 ay vadeyle ödenecek. Peşin ödemelerde vatandaşlara yüzde 20 indirim fırsatı da sunulacak.

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YÜZDE 25 PEŞİN, 60 AY VADE İMKANI

Kampanyada Ankara İtfaiye Çarşısı'ndan ofis almak istediğini ifade eden Murat Bilge, "950 bin lira gibi bir rakamdan başlıyor fiyatlar, ki yani piyasa koşullarına göre gayet iyi. Bunda da peşin alımda yüzde 25 ya da yüzde 20 indirim veya yüzde 25’ini peşin verirsek 60 ay vade, KDV muafiyeti gibi çok cazip teklifler var. Değerlendirmek için geldim. Bugün ofislere girdim, beğendim. Lokasyon çok güzel, metro hemen ayağımızda. Otobüs, dolmuş güzergahı yanından geçiyor. Samsun yolu üzerinde, ulaşım çok kolay. Çok merkezi bir yer. Ben çok beğendim açıkçası. Bakalım şartlarımız uygun olursa buradan bir ofis almak istiyorum" dedi.

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"PEŞİNATTA YÜZDE 20 GİBİ BİR İNDİRİM OLMASI GÜZEL"

Tuncay Uslu adlı vatandaş ise ödeme yöntiminin kendisi için uygun olduğunu belirterek, "Ödemeleri özellikle beni ilgilendiren tarafı. Peşinatta yüzde 20 gibi bir indirim olması güzel. Ondan sonra tabii 60 ay vade gibi şeyler, seçenekleri değerlendireceğiz bakalım. Kısmet olursa almayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

TEMİNAT ÜCRETLERİ NEREYE YATIRILIYOR?

Açık artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin katılım teminatı olarak toplantı öncesinde Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin Halk Bankası Şubesi hesabına teminatı ödemeleri gerekiyor.

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