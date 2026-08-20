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Kredi kartı kullananlar hedefte: Dolandırıcılardan yeni tuzak!

Son dönemde çok sayıda kredi kartı kullanıcısı, internet üzerinden bilgileri dışında yapılan farklı moda markaları tarafından yapılan yüksek tutarlı işlemler nedeniyle yaşadıkları mağduriyeti dile getiriyor.

Kredi kartı kullananlar hedefte: Dolandırıcılardan yeni tuzak!
Sariye Nur Dönmez

Türkiye’de kredi kartı kullanıcılarının gündeme getirdiği yetkisiz işlem iddialarına yenileri eklendi. Çok sayıda kullanıcı, hesap hareketlerinde “Moda United/Zara Giyim” veya benzeri açıklamalarla kendilerine ait olmadığını belirttikleri yüksek tutarlı harcamalar gördüklerini bildirdi.

Şikayet var platformunda yer alan başvurularda 7 bin 819 TL, 9 bin 209 TL ve 10 bin 888 TL’lik işlemler yer alırken, bazı harcamaların “ bekleyen provizyon” aşamasında fark edildiği belirtildi.

Kredi kartı kullananlar hedefte: Dolandırıcılardan yeni tuzak! 1

GECE SAATLERİNDEKİ İŞLEMLER DİKKAT ÇEKTİ

Ekonomim’de yer alan habere göre, bazı kullanıcılar işlemlerin 00:15, 01:21 ve 03:21 gibi saatlerde gerçekleştiğini öne sürdü. Kart kartlarının fiziksel olarak yanlarında olduğunu belirten kullanıcıların bir bölümü SMS ve 3D Secure doğrullaması almadığını da iddia etti.

Şikayetlerde Yapı Kredi, Garanti, Akbank, İş Bankası, VakıfBank ve Ziraat Bankası kartlarını ilişkin benzer başvurular bulunuyor.

Şikayetlerde öne çıkan ortak noktalardan biri, banka hareketlerinde “Moka United” ile “ Zara” isimlerinin birlikte görülmesi. Kullanıcıların önemli bir bölümü Zaradan herhangi bir alışveriş yapmadığını belirtirken, işlemlerin “Moka United” ödeme altyapısı üzerinden gerçekleştirilmiş göründüğünü aktarıyor.
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Ancak işlem açıklamalarında bu şirketlerin isimlerinin bulunması Zara’nın adının geçmesi veya “Moka United” ibaresinin bulunması bu işlemin şirketler tarafından gerçekleştirildiğini tek başına kanıtlamıyor. Mevcut başvurular kart bilgilerinin yetkisiz kişiler tarafından kullanıldığı iddialarına işaret ediyor.

MAĞDUR OLMAMAK İÇİN NE YAPMALI?

Ünlü markaların adı kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılıkların son dönemde artış göstermesi vatandaşları da tedirgin ediyor. Peki, kullanıcılar böyle bir mağduriyet yaşadıklarında ne yapmalı?

Kredi kartı kullananlar hedefte: Dolandırıcılardan yeni tuzak! 2

Kart hareketlerinde kendisine ait olmayan biri harcama fark eden kullanıcıların ilk olarak kartı veren bankayla iletişime geçerek kartı kullanıma kapatması veya işlemin kendisine ait olmadığını bildirmesi gerekiyor.

Ardından banka üzerinden yetkisiz işlem veya harcama itirazı oluşturulması ve ilgili provizyon ya da işlem numarasının alınması önem taşıyor. Ekran görüntülerinin banka bildirimlerinin işlem saatlerinin ve ilgili belgelerin saklanması da olası itiraz ve adli süreçler açısından önem taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık kredi kartı
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