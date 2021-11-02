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Ev almanın tam zamanı! Faiz indirimleri sonrası konut kredilerindeki son durum

02.11.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi dönemiyle birlikte gayrimenkul piyasaları epey yükseldi. Ev almak pek çok kişi için hayal olurken, kamu bankaları konut kredi faizlerinde indirime gitti. İşte konut kredi faizlerindeki son durum…

Ev almanın tam zamanı! Faiz indirimleri sonrası konut kredilerindeki son durum

Kiradan kurtulup ev almak isteyenler birikimleri yetmeyince bankaların yolunu tutuyor. Pek çok kişi yüksek faiz oranlarından şikayetçiydi. Kamu bankaları bu şikayetleri dikkate alarak konut kredilerinde faiz oranlarını düşürdü. Şimdi ev almanın tam zamanı. Sizler için konut kredi faiz oranlarındaki son durumu bir araya getirdik.

1 MİLYONUN ALTINDAKİ EVLERE FAİZ ORANI YÜZDE 1,29 OLARAK UYGULANACAK

Ziraat bankası, Halkbank ve Vakıfbank ortak açıklama ile konut kredi faizlerinde indirime gidildiğini duyurmuştu. 22 Ekim itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldığı belirtildi. Konut kredileri faizi 1 milyon lira altı tutarlarda yüzde 1.29, 1 milyon lira üzerindeki tutarlarda yüzde 1.34 olarak uygulanacak. 500 bin liralık 120 ay vadeli bir konut kredisinde tüketicinin aylık ödemesi 299 lira düşerken, toplam ödemesi 35 bin 871 lira daha az olacak.

KONUT KREDİ TAKSİTLERİNDEKİ SON DURUM

Konut kredi faiz oranlarındaki indirimle hem aylık taksit ödemeleri hem de geri ödenecek toplam tutar düşecek. Kamu bankalarında 1 milyon liranın altında genellikle uygulanan faiz alan yüzde 1.37 civarında. 500 bin liralık 120 ay vadeli bir konut kredisinde aylık taksit 8 bin 513 lira. Geri ödenecek toplam tutar ise 1 milyon 21 bin 592 liraya denk geliyor. Kredi faizi yüzde 1.29'a gerilediğinde 500 bin liralık bir kredinin 120 ay vadeli ödemesinde aylık taksit 8 bin 214 liraya düşecek. Geri ödenecek toplam tutar da 985 bin 721 lira olacak. Aylık taksit 299 lira daha düşük olurken, geri ödenecek toplam ödeme de 35 bin 871 lira daha düşük olacak. Alan kişilere göre değişen konut kredisi bir kamu bankasında en yüksek yüzde 1.43'ten de veriliyor. 500 bin lira için aylık yüzde 1.43'ten konut kredisi çekildiğinde aylık taksit 8 bin 740 liraya denk geliyor. Geri ödenecek toplam tutar da 1 milyon 48 bin 877 lira. Faiz yüzde 1.29'a indiğinde aylık taksit 526 lira, geri ödenecek toplam tutar ise 63 bin 156 daha az olacak.

1 MİLYONUN ÜSTÜNDEKİ EVLERİN FAİZ ORANI YÜZDE 1,34

1 milyon liranın üstündeki konut kredisi faizleri de bugünden itibaren yüzde 1.34'e düşürülecek. Kamu bankalarında genellikle 1 milyon lira ve üstü kredilerde uygulanan aylık faiz yüzde 1.41 civarında. 1 milyon lira ve 120 ay vadeli bir konut kredisinde aylık taksit ödemesi 17 bin 346 lira, geri ödenecek toplam tutar da 2 milyon 81 bin 571 lira olacak. Kredi faizi aylık yüzde 1.34'e indiğinde aylık taksit ödemesi 16 bin 818 liraya, geri ödenecek toplam tutar da 2 milyon 18 bin 160 liraya gerileyecek. Aylık kredide 528 liralık bir düşüş olacak.

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