Ev arayanlar dikkat! Kiraların en yüksek olduğu iller belli oldu

Türkiye’de kiralık konut fiyatlarındaki yüksek seyir, Temmuz 2026 verileri ile bir kez daha ortaya çıktı. Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Ahmet Büyükduman’ın kiralık daire ilanları üzerinden hazırladığı çalışmaya göre, Türkiye genelinde ortanca kira 25 bin TL’ye ulaşırken İstanbul’daki rakam 45 bin TL olarak hesaplandı.

Büyükduman, “ Kiralık Daire İlanlarına Göre İllerde Ortanca Kira” başlıklı çalışmasının sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Veriler, özellikle İstanbul, Muğla ve Ankara’daki kira bedellerinin Türkiye genelinden belirgin şekilde ayrıldığını gösterdi.

İSTANBUL’DA ORTANCA KİRA 45 BİN TL

Temmuz 2026 verilerine göre kiralık konutta listenin başında İstanbul yer aldı. Megakent‘te kiralık daire ilanlarındaki ortanca kira 45 bin TL olarak hesaplandı.

Türkiye genelinde ise bu rakam 25 bin TL oldu. Böylece İstanbul’daki ortanca kira, ülke genelindeki seviyenin 20 bin TL üzerine çıktı.

MUĞLA 35 BİN TL’YE ULAŞTI

İstanbul’un ardından yüksek kira bedeli ile dikkat çeken illerden biri Muğla oldu. Turizmin ve konut piyasasının öne çıkan merkezlerinden Muğla’da ortanca kira 35 bin TL olarak kaydedildi.

Antalya'da ise ortanca kira 25 bin TL ile Türkiye geneliyle aynı seviyede kalırken, Başkent'te bu rakam 31 bin TL olarak kayıtlara geçti

İLLERE GÖRE KİRA BEDELLERİ BELLİ OLDU

İstanbul: 45 bin TL

Muğla: 35 bin TL

Ankara: 31 bin TL

İzmir: 29 bin TL

Antalya: 25 bin TL

Haritada yer alan verilere göre bazı Anadolu illerinde ise kiralık daire ilanlarının ortanca değerinin 15-20 bin TL bandına kadar geriledi görüldü.

ORTANCA KİRA NASIL HESAPLANIYOR?

Çalışmada kullanılan “ortanca kira” kavramı ilanlardaki kira bedellerinin aritmetik ortalamasını ifade etmiyor. Kira bedelleri küçükten büyüğe doğru sıralandığında listenin tam ortasında kalan değer ortanca kira olarak kabul ediliyor.