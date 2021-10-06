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“Ev kiraları, yeni konut üretimi olmadığı için artıyor”

06.10.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnşaat, gayrimenkul ve otomotiv sektörlerinde çeşitli yatırımları bulunan Hamit Can Sarıoğlu, gündemde önemli bir yer işgal eden yüksek ev kiralarının sebeplerine dair açıklamalarda bulundu. Sarıoğlu, artışlarla ilgili olarak, “Ev kiraları yeni konut üretimi olmadığı için artıyor” dedi.

“Ev kiraları, yeni konut üretimi olmadığı için artıyor”

İnşaat ve gayrimenkul sektörlerinde firma olarak 25 yıldan fazla bir süredir hizmet verdiklerini belirten Hamit Can Sarıoğlu, kiralık ev bulmanın zorlaştığı bu günlerde ev kiralarının geçen yıllara göre yüksek oranlarda zamlandığını söyledi. Sarıoğlu, “Paranızın olması, ev kiralayabileceğiniz anlamına gelmemekte ve birçok insan ev kiralayabilmek için emlakçılarda listelere kaydolmaktadırlar” dedi.

"YENİ EV ARZI AZ"

Kiraların niçin bu kadar arttığına dair yorumlarda bulunan Hamit Can Sarıoğlu, “Kiraların artacağına dair işaretler esas itibarı ile geçen yıl verilmişti. Pandemi sürecinde bankalar eli ile gerçekleştirilen kampanyalar sayesinde elde bulunan konut stoklarının büyük bir kısmı eritilmiş olmasına rağmen yerlerine yeni konut üretimleri gerçekleştirilmedi. Çünkü hem pandeminin etkisi hem de artan inşaat maliyetleri nedeni ile üretimde büyük bir yavaşlama söz konusu oldu” diyerek yeni ev arzının az olduğunu ifade etti.

Yıl içerisinde meydana gelen depremlerin etkisi ile kentsel dönüşümlere ağırlık verildiğini dile getiren Hamit Can Sarıoğlu, “Kentsel dönüşümlerin başladığı yerleşim yerlerinde yeni konut ihtiyaçları ortaya çıktı. Konut kredilerinin yüksek seyretmesi nedeni ile de insanlar yeni konut almak yerine ev kiralamayı tercih etti. Yeni eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitimin başlaması ile de öğrencilerin barınmak için eve ihtiyaçları oldu. Ayrıca pandemi döneminde ertelenen düğün törenlerinin gerçekleştirilmesi ile de yeni evli çiftlere de konut ihtiyacı doğdu. Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından artan talebe karşılık yeterli düzeyde arz olmayınca ister istemez kira fiyatları artış gösterdi” dedi.

Konut eksikliğini fırsat bilen bazı ev sahiplerinin bu durumu suiistimal ettiğine de değinen Sarıoğlu, “Her ne kadar kira artışının tüketici fiyat endeksi oranında artması gerekiyorsa da kiraları bu oranın üzerinde artıran ya da eski kiracıları çıkartıp evi yüksek fiyattan yeni kiracılara kiralayan ev sahiplerinin bulunduğunu görmekteyiz” diye konuştu.

Özellikle öğrenci şehirlerinde sorunun had safhada olduğunu gözlemlediklerini belirten Sarıoğlu, “Buralarda kira fiyatları yüksek olmasına rağmen kiralık ev neredeyse yok gibi. Evler daha ilana çıkmadan tutuluyor” dedi. (İHA)

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