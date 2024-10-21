Ev kirasını elden ödeyenler bir kez daha düşünsün... Kiracıya da ev sahibine de ceza var! 20 milyon liralık bedel ödeyebilirsiniz!

Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede her bir alan denetlenmeye devam ediliyor. Maliye'nin sıkı bir şekilde ilerlettiği denetimlerde kira ödemeleri de dahil edildi. Kirasını elden ödeyen vatandaşlara ceza kesileceği duyurulmuştu. Ödemelerin banka ve PTT üzerinden yapılması gerekiyorken vatandaşlar konu ile ilgili ayrıntıları merak ediyor.

Milliyet'e değerlendirmelerde bulunan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, kirasını elden ödeyenler için ceza artırımı getiren tebliğinin yürürlüğe girdiğini ifade ederek, "İnternet şubeleri üzerinden yapılan ödeme ve tahsilatlar, çek, banka ve kredi kartı gibi araçlar kullanılmak suretiyle yapılan tahsilat ve ödemeler tevsik edici belge kabul edilecek" dedi.

ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI KESİLECEK

Ceza miktarının en az 5 bin lira en fazla ilse 20 milyon lira olduğunu aktaran Özelmacıklı, "Bu kapsamda kira ödemelerini banka ve PTT aracılığıyla yapmayan, elden gerçekleştirenlere her bir tespit için kira tutarının yüzde 10'u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecek" cümlelerini kullandı.

20 bin liralık kirası olan ancak bunu elden ödeyen kişinin ne kadar ceza ödemesi gerektiğini hesaplayan Özelmacıklı sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Örneğin 20 bin TL’lik bir kira bedeli elden ödenmiş olsun bunun yüzde 10 tutarı 2 bin TL eder. Ancak ceza alt sınırı 5 bin TL olduğu için hem kiracı hem de mal sahibine 5 bin TL ceza kesilecek"

"BİR KARŞILIĞI YOK"

Para transfer kısmına 'kira bedeli' yazmayan vatandaşların da olduğunu belirten Özelmacıklı, "Yazmamış olmasının tebliğde geçen bir karşılığı bulunmuyor. Aslında düzenli yapılan ödemeler bu kapsamda değerlendirilir. Mal sahipleri bunu kontratta yazmamış olsalar bile mutlaka kiracılar, mal sahiplerinden banka hesap bilgilerini isteyip bedeli mutlaka banka yolu ile göndermelidir. İlk kiralamalarda yapılan peşin kira ödemesi dahil tüm ödemeler banka üzerinden yapılmalıdır"

Kiracının elden ödeme yaptıktan sonra ödemeyi takiben 5 gün içinde idari birimlere bildirmesi halinde ceza almayacağını ifade eden Özelmacıklı, "Kira ödemelerinin mutlaka belgelendirilmesi gerekiyor. Daha önce bu kısımda mal sahiplerinin sadece bildirim yükümlülüğü kısmında sorumluluğu vardı. Kiracı da bu sürece dahil edildi ve cezai şartlar artırıldı. Ödeme ispatı banka, posta yolu, kredi kartı ile ödendiyse kredi kartı vb. ödeme kuruluşlarının belgeleri ile de ibraz edilebiliyor olmalıdır" ifadelerinin altını çizdi.

Özelmacıklı daha öncesindeki zorunluluklardan şu şekilde bahsetti:



"Önceden konut kiralarında 500 TL ve üzeri bedellerin banka üzerinden yatırılması konusunda zorunluluk vardı. Yapılan düzenleme ile aslında kiralarda aylık 500 TL sınırı kalkmış oldu. Gerek konut gerek iş yeri kiralamalarında, kısa dönemli kiralamalarda belgelendirme şartı taraflara getirilmiş oldu"

Düzenleme ile kayıt dışılığın önüne geçileceğini aktaran Özelmacıklı, "Kira beyanı vermeyen mal sahipleri açısından bu durum daha da takip ediliyor olacaktır. Beyanname verme yoğunluğunu artıracak bir düzenleme olacaktır" dedi.

e-Devlet ile kira kontratlarının entegrasyonunun tamamlanacağını ifade eden Özelmacıklı, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Kira kontratlarının e-Devlet'e entegrasyonunun bu yıl sonuna kadar devreye alınması planlanıyor. Bu Stratejik Eylem Planı’nda da yer almıştı. Yapılan son düzenlemelerle birlikte kira kontratlarının e-Devlet'e entegrasyonu daha hızlı olabilir.”