Ev sahibi ve kiracılar bu kez birleşti! Ödeme yapmamak için akılalmaz plana imza attılar! Duyan inanamadı

Türkiye'de konut ve kira fiyatlarının artması nedeniyle ev sahibi ve kiracılar davalarla karşı karşıya geliyor. Davaların uzun sürmesi nedeniyle kira anlaşmazlıklarında arabulucuk sistemi devreye alınırken arabulucuya para vermek istemeyen ev sahibi ve kiracılar ise 'Anlaşamadık' diyerek arabulucuyu aradan çıkarıyor.

1 Eylül 2023 tarihinden itibaren yürürlükte olan zorunlu arabuluculuk sistemi ile birlikte ev sahibi, kiracı ve diğer uyuşmazlıklara yönelik sorunları çözmek için kullanılmaya başlandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ev sahipleri ve kiracılar ‘arabuluculuk ücreti ödememe’ oyunu konusunda uzlaştı.

Arabulucuya giden ev sahibi ve kiracılar uzlaşma olmazsa ödeme yapmıyor, olursa bir ücrete tabi oluyor. Bu ücreti ödemek istemeyenler, arabulucuyu aradan çıkarmak için ‘anlaşamadıklarını' söylüyor. Uzmanlar bu oyununun uzun vadede tarafları zararlı çıkaracağı görüşünde.







