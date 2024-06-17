FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Ev sahibi ve kiracılar bu kez birleşti! Ödeme yapmamak için akılalmaz plana imza attılar! Duyan inanamadı

Ev sahibi ve kiracılar bu kez birleşti! Ödeme yapmamak için akılalmaz plana imza attılar! Duyan inanamadı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
17.06.2024 09:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kiraya zam, tahliye gibi konularda sık sık anlaşmazlıklar davalara konu olan ev sahibi ve kiracılar bu kez akılalmaz plana imza attılar. Ev sahibi ve kiracılar o ücreti ödememek için yeni bir planda anlaştı. Planı duyanlar inanamadı.

Ev sahibi ve kiracılar bu kez birleşti! Ödeme yapmamak için akılalmaz plana imza attılar! Duyan inanamadı

Türkiye'de konut ve kira fiyatlarının artması nedeniyle ev sahibi ve kiracılar davalarla karşı karşıya geliyor. Davaların uzun sürmesi nedeniyle kira anlaşmazlıklarında arabulucuk sistemi devreye alınırken arabulucuya para vermek istemeyen ev sahibi ve kiracılar ise 'Anlaşamadık' diyerek arabulucuyu aradan çıkarıyor.

1

1 Eylül 2023 tarihinden itibaren yürürlükte olan zorunlu arabuluculuk sistemi ile birlikte ev sahibi, kiracı ve diğer uyuşmazlıklara yönelik sorunları çözmek için kullanılmaya başlandı.

3

Hürriyet'te yer alan habere göre, ev sahipleri ve kiracılar ‘arabuluculuk ücreti ödememe’ oyunu konusunda uzlaştı.

5

Arabulucuya giden ev sahibi ve kiracılar uzlaşma olmazsa ödeme yapmıyor, olursa bir ücrete tabi oluyor. Bu ücreti ödemek istemeyenler, arabulucuyu aradan çıkarmak için ‘anlaşamadıklarını' söylüyor. Uzmanlar bu oyununun uzun vadede tarafları zararlı çıkaracağı görüşünde.


Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çin ekonomisinde gayrimenkul etkisi: Düşüş sürüyorÇin ekonomisinde gayrimenkul etkisi: Düşüş sürüyor
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Milyonlara yeni maaş, son ipucu geldi! SGK Uzmanı Özgür Erdursun temmuz tablosunu açıkladı! Milyonlara yeni maaş, son ipucu geldi! SGK Uzmanı Özgür Erdursun temmuz tablosunu açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
dava Kiracı ev sahibi konut tahliye
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'ye 127 milyon euro'luk golcü geliyor

Fenerbahçe'ye 127 milyon euro'luk golcü geliyor

Asgari ücrete ara zam senaryoları: Oran belli oldu, temmuz yerine...

Asgari ücrete ara zam senaryoları: Oran belli oldu, temmuz yerine...

Japonya'da et yiyen bakteri alarmı! 48 saat içinde öldürüyor

Japonya'da et yiyen bakteri alarmı! 48 saat içinde öldürüyor

Asgari ücrete ara zam tartışmaları sürerken açıklandı: 25 bin 374 lira!

Asgari ücrete ara zam tartışmaları sürerken açıklandı: 25 bin 374 lira!

Milyonlara yeni maaş, son ipucu geldi! SGK Uzmanı Özgür Erdursun temmuz tablosunu açıkladı!

Milyonlara yeni maaş, son ipucu geldi! SGK Uzmanı Özgür Erdursun temmuz tablosunu açıkladı!

Düşüşler görülmüştü ama yeniden ayağa kalktılar! İşte geçtiğimiz haftanın kazandıran yatırım araçları

Düşüşler görülmüştü ama yeniden ayağa kalktılar! İşte geçtiğimiz haftanın kazandıran yatırım araçları

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Apple'da hangi ürünler trend? İşte en çok satan 10 ürün listesi

Apple'da hangi ürünler trend? İşte en çok satan 10 ürün listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.