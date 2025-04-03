Ev sahibi ve kiracılar bunu bekliyordu! Nisan ayı kira artış oranı netleşti... Nisan 2025 kira zam oranı

Son dakika haberi… Nisan ayı kira artış oranı belli oldu. 12 aylık enflasyon farkına göre belli olan kira artış oranı yüzde kaç olarak açıklandı? Yüzde 25’lik kira zammı kuralının kalkması ile beraber ev sahipleri ve kiracılar TÜİK’in açıkladığı 12 aylık enflasyonu takip etmeye başladı. Peki, ev sahipleri ve kiracılarının yakından takip ettiği 12 aylık enflasyon oranı yüzde kaç oldu?

TÜİK AÇIKLADI

TÜİK saat 10.00’da Mart ayı enflasyonunu açıkladı. TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranı ile yıllık ve 12 aylık enflasyon oranları da belli oldu. Böylece kiracılar ve ev sahipleri Nisan ayında en fazla yüzde kaç zam yapabileceklerini de öğrendi.



NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU!

Mart ayı kira artış oranı yüzde 53,83 olarak açıklanmıştı. Nisan ayında kirasına zam yapılacak olan kiracılar ise Nisan ayında en fazla ne kadar zam yapılabileceğini merak ediyordu. Buna göre Nisan ayında kira artış oranı yüzde 51,26 Oldu.

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2025

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 51,26

Aylık Yeni Kira Tutarı: 15 bin 126 TL

Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 51,26

Aylık Yeni Kira Tutarı: 30 bin 252 TL