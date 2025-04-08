Ev sahibine 15 bin TL kiracıya 20 bin TL! Emlak sektörünün kanayan yarası oldu, 'Ayakçı diyoruz'

Emlakçılar İş Takipçileri ve Oto Galericiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Çağlar, kayıt dışı emlakçıların ev kiralarını artırdığını belirterek, “Bu kişiler konut sahibine evi 15 bin liraya kiraya vereceğini söylüyor, fakat 20 bin liraya kiralıyor. Kalan 5 bin lirayı kendilerine alıyorlar" dedi. Antalya Emlakçılar İş Takipçileri ve Oto Galericiler Esnaf Odası'nın son verilerine göre, kentte vergisiz çalışan emlakçı sayısı 10 bine ulaştı. Bu rakamın 4 binini ise yabancı uyruklular oluşturuyor.

Kayıt dışı çalışanların odaya kayıtlı emlakçıların işine engel olduğunu söyleyen oda başkanı İsmail Çağlar, şu sözleri kullandı:



“Emlakçıyım diye gezen ve vergisi olmayan kişilere ayakçı diyoruz. Esnafımızın cebindeki parayı çalıyorlar. Esnafımız aynı zamanda eksperdir. Evin değerini de ölçer. Fiyatın ne kadar olduğunu çıkarırlar. Ama bu ayakçılar konut sahibine evi 15 bin liraya kiraya vereceğini söylüyor, fakat 20 bin liraya kiralıyor. Kalan 5 bin lirayı kendilerine alıyor. Emlakçılarımızın önüne taş koyuyor"

'HEM EV SAHİBİNİ HEM KİRACIYI DOLANDIRIYORLAR'

Ev kiralarını kayıt dışı emlakçıların artırdığını söyleyen Çağlar, bu kişilerin ev kiralarını da etkilediğini ifade ederek, şu cümleleri kurdu:



“Bu şahıslar ev kiralarının da artmasına neden oluyor. Bu konuda sitelerde sıkıntı yaşıyorduk fakat yeni düzenlemeyle sorunlar ortadan kalktı. Yetkisiz kimse sitelere giremiyor. Vatandaşlar yetki belgesi olmayan kişilerden ne ev alsın ne de kiralasın. Bizim odamıza kayıtlı bir emlakçı böyle bir durum içinde olsa hemen bulur ve gereğini yaparız. Bazı ev sahipleri, emlakçı zannettikleri kişiye evlerini teslim ediyor fakat o kişiler evi istedikleri gibi kiraya verip istedikleri fiyatı talep edebiliyor. Örneğin bu ayakçılar konut sahibine evi 15 bin liraya kiraya vereceğini söylüyor fakat habersiz şekilde 20 bin liraya kiralıyor. Kalan 5 bin lirayı ise kendilerine alıyorlar. Hem ev sahibini hem kiracıyı dolandırıyorlar"

YETKİ BELGESİNE DİKKAT

Ev sahiplerinin sözleşme yapacağı emlakçının yetki belgelerini kontrol etmesi gerektiğini kaydeden Çağlar, “Ev sahipleri mesleki yeterlilik belgesi ile yetki belgesini karıştırabiliyor. Mesleki yeterlilik belgesi parayla alınan bir belgedir. Yetki belgesi Ticaret İl Müdürlüğü'nden alınan bir belgedir. Evrakta Ticaret Bakanlığı logosu yoksa o kişilerden alışveriş yapmayın. Bir diğer tehlike ise evin sahibi farklı, satışı yapan kişiler farklı. Örneğin bir vatandaş evin kendisinin olduğunu söylüyor fakat evi satış esnasında başkasından alıyor. Vatandaş tapu sahibi kimse, parayı oraya göndersin. Bu konuda da birçok şikayet geliyor" dedi. (DHA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır