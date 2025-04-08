FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Ev sahibine 15 bin TL kiracıya 20 bin TL! Emlak sektörünün kanayan yarası oldu, 'Ayakçı diyoruz'

Ev sahibine 15 bin TL kiracıya 20 bin TL! Emlak sektörünün kanayan yarası oldu, 'Ayakçı diyoruz'

08.04.2025 15:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emlakçılar İş Takipçileri ve Oto Galericiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Çağlar, kayıt dışı emlakçıların ev kiralarını artırdığını belirterek, “Bu kişiler konut sahibine evi 15 bin liraya kiraya vereceğini söylüyor, fakat 20 bin liraya kiralıyor. Kalan 5 bin lirayı kendilerine alıyorlar" dedi.

Ev sahibine 15 bin TL kiracıya 20 bin TL! Emlak sektörünün kanayan yarası oldu, 'Ayakçı diyoruz'

Emlakçılar İş Takipçileri ve Oto Galericiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Çağlar, kayıt dışı emlakçıların ev kiralarını artırdığını belirterek, “Bu kişiler konut sahibine evi 15 bin liraya kiraya vereceğini söylüyor, fakat 20 bin liraya kiralıyor. Kalan 5 bin lirayı kendilerine alıyorlar" dedi. Antalya Emlakçılar İş Takipçileri ve Oto Galericiler Esnaf Odası'nın son verilerine göre, kentte vergisiz çalışan emlakçı sayısı 10 bine ulaştı. Bu rakamın 4 binini ise yabancı uyruklular oluşturuyor.

iStock-636702508

Kayıt dışı çalışanların odaya kayıtlı emlakçıların işine engel olduğunu söyleyen oda başkanı İsmail Çağlar, şu sözleri kullandı:

“Emlakçıyım diye gezen ve vergisi olmayan kişilere ayakçı diyoruz. Esnafımızın cebindeki parayı çalıyorlar. Esnafımız aynı zamanda eksperdir. Evin değerini de ölçer. Fiyatın ne kadar olduğunu çıkarırlar. Ama bu ayakçılar konut sahibine evi 15 bin liraya kiraya vereceğini söylüyor, fakat 20 bin liraya kiralıyor. Kalan 5 bin lirayı kendilerine alıyor. Emlakçılarımızın önüne taş koyuyor"

iStock-1202320694

'HEM EV SAHİBİNİ HEM KİRACIYI DOLANDIRIYORLAR'

Ev kiralarını kayıt dışı emlakçıların artırdığını söyleyen Çağlar, bu kişilerin ev kiralarını da etkilediğini ifade ederek, şu cümleleri kurdu:

“Bu şahıslar ev kiralarının da artmasına neden oluyor. Bu konuda sitelerde sıkıntı yaşıyorduk fakat yeni düzenlemeyle sorunlar ortadan kalktı. Yetkisiz kimse sitelere giremiyor. Vatandaşlar yetki belgesi olmayan kişilerden ne ev alsın ne de kiralasın. Bizim odamıza kayıtlı bir emlakçı böyle bir durum içinde olsa hemen bulur ve gereğini yaparız. Bazı ev sahipleri, emlakçı zannettikleri kişiye evlerini teslim ediyor fakat o kişiler evi istedikleri gibi kiraya verip istedikleri fiyatı talep edebiliyor. Örneğin bu ayakçılar konut sahibine evi 15 bin liraya kiraya vereceğini söylüyor fakat habersiz şekilde 20 bin liraya kiralıyor. Kalan 5 bin lirayı ise kendilerine alıyorlar. Hem ev sahibini hem kiracıyı dolandırıyorlar"

temsili-konut-9

YETKİ BELGESİNE DİKKAT

Ev sahiplerinin sözleşme yapacağı emlakçının yetki belgelerini kontrol etmesi gerektiğini kaydeden Çağlar, “Ev sahipleri mesleki yeterlilik belgesi ile yetki belgesini karıştırabiliyor. Mesleki yeterlilik belgesi parayla alınan bir belgedir. Yetki belgesi Ticaret İl Müdürlüğü'nden alınan bir belgedir. Evrakta Ticaret Bakanlığı logosu yoksa o kişilerden alışveriş yapmayın. Bir diğer tehlike ise evin sahibi farklı, satışı yapan kişiler farklı. Örneğin bir vatandaş evin kendisinin olduğunu söylüyor fakat evi satış esnasında başkasından alıyor. Vatandaş tapu sahibi kimse, parayı oraya göndersin. Bu konuda da birçok şikayet geliyor" dedi. (DHA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması!Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması!
31 Aralık 2027 tarihine kadar planlama yapmak zorunlu!31 Aralık 2027 tarihine kadar planlama yapmak zorunlu!
Anahtar Kelimeler:
antalya emlak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sağlık çalışanları paylaştı, video olay oldu!

Sağlık çalışanları paylaştı, video olay oldu!

Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Korkunun ecele faydası yok!

Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Korkunun ecele faydası yok!

Araba almayı bekleyenlere tarih verdi!

Araba almayı bekleyenlere tarih verdi!

31 Aralık 2027 tarihine kadar planlama yapmak zorunlu!

31 Aralık 2027 tarihine kadar planlama yapmak zorunlu!

Trafikte yeni düzenleme! 32 maddelik yasa tasarısı geliyor...

Trafikte yeni düzenleme! 32 maddelik yasa tasarısı geliyor...

Kiralık evde 'anahtar' detayı!

Kiralık evde 'anahtar' detayı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ömür boyu garantili! Çok satan Stanley kamp buzluğu indirimde

Ömür boyu garantili! Çok satan Stanley kamp buzluğu indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.