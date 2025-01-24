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Ev sahipleri de elini taşın altına koymak zorunda! Kira bedelini geçerse artık onlar ödeyecek...

24.01.2025 10:56
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Bir süredir konut aidatlarına yapılan zamlar gündemdeydi. Yapılan yeni düzenleme ile gayrimenkul sektörüne yeni bir soluk geldi. Buna göre, artık aidat tutarlarının kira bedelini aşan kısmı ev sahiplerinin sorumluluğunda olacak. Konu ile ilgili Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, açıklamalarda da bulundu. İşte detaylar...

Ev sahipleri de elini taşın altına koymak zorunda! Kira bedelini geçerse artık onlar ödeyecek...

Konut aidatları bir süredir gündemdeki yerini koruyordu. Aidat adı altında fahiş fiyatların alınmasına yönelik şikayetlerin bulunması sonucu düğmeye basıldı. Buna göre, ev sahibi ve kiracı arasında ilişki de yeniden düzenlenmiş olacak. Aidat bedelleri yalnızca kat malikleri genel kurulunda onaylanan bütçelerle belirlenecek ve bu süreç tamamen denetime açık olacak.

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Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, yöneticilerin bu kurallara uymaması durumunda kat maliklerinin ve kiracıların itiraz hakkına sahip olduğunu belirtti. Bu düzenleme, aidat belirleme süreçlerini daha şeffaf ve hesap verebilir hale getiriyor.

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KİRA TUTARINI AŞMAYAN AİDAT MİKTARINDAN SORUMLU OLACAK

Kiracılar için en dikkat çekici yeniliklerden biri, aidat yükümlülüklerinin kira bedeliyle sınırlandırılması oldu. Artık bir kiracı, yalnızca kira tutarını aşmayan aidat miktarından sorumlu tutulacak. Örneğin, 15.000 TL kira ödeyen bir kiracının aidatı 20.000 TL’ye çıkartılsa bile yalnızca 15.000 TL’lik kısmı ödeme yükümlülüğü bulunacak. Geri kalan 5.000 TL’lik fark ev sahibi tarafından karşılanacak. Özellikle lüks konut projelerinde yüksek aidatlarla karşı karşıya kalan kiracılar için bu düzenleme büyük bir kolaylık sağlıyor.

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EV SAHİPLERİ BÜYÜK GİDERLERDEN SORUMLU OLACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte, kiracılar yalnızca kullanım kaynaklı giderlerden sorumlu tutulacak. Asansör yenileme, mantolama, güçlendirme çalışmaları ve işçi kıdem tazminatı gibi büyük harcamalar ise tamamen ev sahiplerinin yükümlülüğüne devrediliyor. Yargıtay’ın önceki kararları doğrultusunda, bu tür masrafların kiracılara yansıtılması hukuka aykırı kabul ediliyor.

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KİRACILARIN HUKUKİ HAKLARI GÜÇLENİYOR

Kiracılar, hukuka aykırı aidat artışlarına veya masraf taleplerine karşı bir ay içinde dava açarak haklarını arayabilecek. Ayrıca kira sözleşmelerine eklenen "tüm aidat ve masraflar kiracıya aittir" gibi maddeler artık geçersiz sayılacak. Bu durum, kiracıların hukuki haklarını daha etkili bir şekilde savunmalarına olanak tanıyor.

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AİDAT ÖDEMELERİNE YENİ SOLUK GELİYOR

Bu yeni düzenleme, aidat ödemelerinde adaleti sağlayarak hem kiracıların yükünü hafifletiyor hem de ev sahiplerine daha fazla sorumluluk yüklüyor. Aidat artışlarının kontrol altına alınması ve hukuki denetim imkanlarının artırılması, sektördeki kronik sorunlara çözüm getiriyor. Yeni yasal düzenleme, hem kiracılar hem de ev sahipleri için daha dengeli bir ilişki ve adaletli bir süreç vaat ediyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
ev sahibi aidat emlak konut aidatı ne kadar
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