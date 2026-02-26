Ev sahipleri ve kiracılar dikkat: 3 gün sonra başlayacak!

Mart itibarıyla konut, işyeri, arazisini kiraya veren kişiler için kira geliri vergisinin beyanname süreci başlıyor. Konut, işyeri, arazisini kiraya veren kişiler Mart ayında beyanname vererek vergisini tahakkuk ettirecek ve ödeme süreci başlayacak.

KİMLER KİRA GELİRİNİ BEYAN EDECEK?

Konut kira geliri, 2025 yılı için 47 bin liralık istisna tutarını aşanlar, tevkifata tabi iş yeri kira gelirlerinin brüt tutarı 2025 yılı için 330 bin liralık beyanname verme sınırını aşanlar, kesinti ve istisnaya konu olmayan kira geliri toplamı 2025 yılı için 18 bin TL’lik beyanname verme sınırını aşanlar ve tutarına bakılmaksızın tevkifata ve istisnaya konu olmayan kira geliri elde edenler beyanname verecek.

47 BİN TL’LİK İSTİSNA

Sadece konut olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen gelirler için 47 bin liralık istisna uygulanacak. İstisna tutarının üzerinde gelir elde edilmesi halinde, beyan edilen kira gelirinden istisna tutarı düşülecek. İstisnanın altında konut kira geliri olanlar bu gelirleri için beyanname vermeyecek. Birden fazla konuttan kira geliri elde edilmesi halinde istisna, kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacak. Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde, istisna tutarı her bir ortak için ayrı ayrı uygulanacak.

İSTİSNADAN KİMLER YARARLANAMAYACAK?

Ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar, istisna üzerinde konut kira geliri elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 2025 yılı için belirlenen 1 milyon 200 bin liralık tutarı aşanlar, idare tarafından yapılan tespitle kira gelirini süresinde beyan etmeyen veya eksik beyan edenler istisnadan yararlanamayacak.



BEYAN YÖNTEMLERİ NELER?

Gerçek gider yöntemi ve götürü gider yöntemi kullanılarak beyan verilecek. Gerçek gider yönteminde, gayrisafi hasılattan Gelir Kanunu'nun 74'üncü maddesinde yazılı giderler indirilecek. Götürü gider yönteminde ise kira gelirinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın yüzde 15'i indirilecek. Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemeyecek.

Tevkifata tabi işyeri kira geliriyle birlikte konut kira geliri elde edilmesi durumunda, konut kira gelirinden 47 bin liralık istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutar ile brüt işyeri kira gelirinin toplamının 330 bin lirayı aşması halinde, mükelleflerin hem işyeri hem de konut kira gelirini beyan etmesi gerekiyor. Konut kira gelirinin 47 bin liralık istisna tutarının altında kalması durumunda, bu gelir toplamaya dahil edilmeyecek. "*Tevkifat nedir: Bir ödemenin kaynağından yapılan vergi kesintisini ifade eder."

HANGİ GİDERLER BEYANNAMEDE VERGİDEN DÜŞECEK?

Kiraya veren tarafından ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri, kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün ehemmiyeti ile mütenasip olan idare giderleri, kiraya verilen mal ve haklara müteallik sigorta giderleri , kraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya verenler tarafından ödenmiş olmak şartıyla belediyelere ödenen harcamalara iştirak payları, kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar (Amortismana tabi değer, malum ise maliyet bedeli, malum değilse, bina ve arazi için vergi değeri, diğer mallar için Vergi Usul Kanununun 267'nci maddesinin 3'üncü sırasına göre tespit edilen emsal değeridir), kiraya verenin yaptığı onarım giderleri (Konutun iktisadi değerini artıracak surette tevsii, tadili veya bunlara ilaveler yapılması için ihtiyar olunan giderler onarım gideri sayılmaz), kiraya verilen mal ve haklara ait bakım ve idame giderleri, kiraladıkları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler, sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutun kira bedeli, kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak mukavelenameye kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar, mükellefler (hakları kiraya verenler hariç) diledikleri takdirde yukarıda yazılı giderlere karşılık olmak üzere hasılatlarından yüzde 25'ini götürü olarak indirebilirler. Götürü gider usulünü kabul edenler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler.



KİRA GELİRİ BEYANI NASIL YAPILACAK, ÖDEME TARİHLERİ NELER?

2025 takvim yılına ait Gelir Vergisi Beyannamesini 1 – 31 Mart 2026 tarihleri arasında https://intvrg.gib.gov.tr/hazirbeyan adresinden verebilecek. Tahakkuk eden ödemeler birinci taksit damga vergisi ile birlikte 31 Mart 2026, ikinci taksit 31 Temmuz 2026 tarihine kadar ödenecek.

Kaynak: NTV