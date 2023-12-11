Ev sahiplerinden kiracılara yeni zorluk! İki tarifeli kira modeli… 12 aylık peşin ödemeyene yüzde 20 daha zamlı

Tahliye taahhütnameleri ve faiş zam baskıları kiracıları, piyasa değerinin altında ödenen kiralar ve uzun süren dava süreçleri de ev sahiplerini mağdur ediyor. İşte bu yüzden kiralık kriterlerine her geçen gün yeni bir madde ekleniyor. Ev sahipleri artık kiraya verecekleri evleri için kiracı adaylarına iki farklı tarife sunuyor. Ya evleri 6-12 aylık peşin kiralamalarını ya da aylık isterlerse yüzde 20 daha fazla ödemelerini istiyor. Ancak bu durum ev sahiplerinin işine gelirken kiracıların bütçesini zorluyor.

“CİDDİ BİR SIKINTI OLMAYA BAŞLADI”

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Gayrimenkul Uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, “Aylık 10 bin lira kirası olan yer için siz ‘yıllık ödemek istiyorum’ derseniz 12 ayda 120 bin lira tutarken ev sahipleri diyor ki, ‘ben size yüzde 20 indirimle evimi 100 bin liraya veririm.’ İşte böyle olunca mal sahibi için çok ciddi bir avantaj. Ama elbette yıllık ödeme noktasında gücü olmayan kiracı adayları için çok ciddi sıkıntı olmaya başladı” ifadelerini kullandı.

EV KİRASINI PEŞİN ÖDEYEN İADE ALABİLİR

Yıllık peşinatı kabul eden bir kiracı aynı yıl içerisinde çıkmak isterse de ödediği bedeli geri almanın belli şartları var. Konunun hukuki boyutunu ele alan TÜRKONFED Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Saadet Kartı, “Eğer kiracı mücbir sebeple kira sözleşmesini fesih ederse kullanmadığı ayların kira bedelinin iadesini isteyebilir. Ayrıca kiracı kira bedelini peşin ödemiş fakat evden sözleşme süresi bitmeden taşınmışsa, ev sahibinin taşınmazı bir başkasına kiraya vermesi halinde mahkemeye başvurularak peşin ödenilen kira bedelinin iadesi talep edilebilir” diyerek bilgilendirmede bulundu.

KİRACILAR YENİ UYGULAMAYA TEPKİLİ

Yıllık yüz binlerce lirayı bulan peşin kira ödemeleri ise kiracıları isyan ettirdi. ATV Ana haber’e konuşan vatandaşlar ise, bu durumu ‘aç gözlülük’ olarak yorumladı. ‘Ev sahipleri bunu istese de bir türlü çözüm yolu bulunacak. Ben kiracı olduğum için ben bile zorlanabilirim. 12 aylık kirayı veremeyiz.







