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Ev sahiplerini üzecek haber! Kira krizine çözüm için İBB önerdi: Kademeli emlak vergisi alınsın!

13.07.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul gibi büyükşehirlerin en büyük sorunlarından biri haline gelen kira fiyatlarıyla ilgili İBB'den dikkat çeken bir öneri geldi. Ev sayısına göre emlak vergisinin kademeli olarak artırılması gündeme getirilirken, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, "Sabit bir emlak vergisi yerine kademeli olarak artan bir emlak vergisi öneriyoruz." diye konuştu.

Ev sahiplerini üzecek haber! Kira krizine çözüm için İBB önerdi: Kademeli emlak vergisi alınsın!

Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına gelen zamlarla birlikte kiralık daire fiyatları da arttı. Özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde yeni asgari ücretle kiralanabilecek tek bir daire kalmadı. Kiracılar ev bulmakta zorlanırken, ev sahipleri fiyat düşmüyor.

EV SAHİPLERİNİN YENİ YÖNTEMİ: KISA SÜRELİ KİRA

Verilere göre İstanbul'da 450 bin ila 750 bin arasında boş daire bulunurken, büyükşehirlerdeki yeni yöntem ise dikkat çekiyor. Ev sahipleri ya evlerini boş bırakıyor ya da kısa süreli kiralıyor.

KİRAYA 'KADEMELİ EMLAK VERGİSİ' ÖNERİSİ

Yaşanan kira krizine dikkat çeken bir çözüm önerisi getirildi. Buna göre; ev sayısına göre emlak vergisinin kademeli olarak artırılması öneriliyor.

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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, tv100'e yaptığı açıklamada "Bu sistemi düzeltebilmek için piyasayı manipüle etmiş, normalden fazla konutu elinde tutmuş olanların vergilerinde kademeli bir düzenlemenin yararlı olabileceğini düşünüyoruz. Sabit bir emlak vergisi yerine kademeli olarak artan bir emlak vergisi öneriyoruz." diye konuştu.

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EVİNİ KİRAYA VERENLERE İNDİRİM

Riskli yapısını boşaltıp ev arayanlara, kiraya verenlere ise aksine emlak vergisinde indirim yapmak gerektiğini belirten Gökce, bu yöntemle piyasanın dengelenebileceğini savundu.

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