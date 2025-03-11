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Ev sahiplerini üzen haber! 'Çocuğum gelecek, çık' devri bitti... Kiracılar dikkat, o detayı açıkladı 'Mümkün değil'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
11.03.2025 11:53
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Kira fiyatlarının yükselmesi ile kiracı ve ev sahipleri arasında uyumsuzluk da artmaya başladı. Anlaşamayan taraflar arabulucu ya da mahkemelere başvurularda bulunurken hukukçular yaşanan problemleri tek tek anlattı. İşte kiracı ve ev sahipleri arasında yaşanan bazı anlaşmazlıklar...

Ev sahiplerini üzen haber! 'Çocuğum gelecek, çık' devri bitti... Kiracılar dikkat, o detayı açıkladı 'Mümkün değil'

Kiracılar ile ev sahipleri arasında çekişmeler devam ediyor. Kiracılar yasal zamdan memnun olmazken ev sahipleri merkezi yerlerdeki düşük fiyatl oturan kiracısı için tahliye davası açıyor. 100 bine yakın kiracı-ev sahibi davalarını hukukçular anlattı.

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Haber Global'in haberine göre, Avukat Gizem Gonce, ev sahibinin tahliye davası açmasının ardından o tarihteki haklılık durumuna göre Sulh Hukuk Mahkemesi ev yıkılsa da ev sahibinin haklı olduğuna kanaat getirirse yapmış olduğu tüm masrafları kiracının ödemesine karar vereceğini söyledi.

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Tahliye esnasındaki kiracının haklarına da değinen Gonce, "Tahliye kararı istinaf yoluna açık bir karar ise bu uygulanabilir. Ev sahiplerinin haklarına baktığımızda ise o da tahliye kararını icra dairesinden hızlı bir şekilde alabiliyor" sözlerini kullandı.

"ÇOCUĞUM GELECEK ÇIK" DEVRİ BİTTİ

Kiracının kirasını düzenli ödemediği durumda tahliye için haklı bir sebep olarak görülebiliyor. Haksız yere tahliye durumunun da yaşanabileceğini ifade eden Gonce, şunları aktardı:

"Ev sahibi daha yüksek kira almak için, 'Çıkın ben oturacağım, çocuğum gelecek' şeklinde beyanlarla kiracısını kandırıyorsa kiracı bunu tespit ettirebilir. Sonrasında ise 1 yıllık kira bedeli ise taşınma masraflarını ev sahibinden alabilir"

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Tahliye davaları ile ilgili konuşan Avukat Emre Doğan, İcra İflas Kanunu'na göre 3 aylık kira tutarını teminat olacak şekilde icra dosyasına yatırarak tahliyenin durdurulabileceğini ifade etti.

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10 GÜNDE DETAYINA DİKKAT!

Doğan, 10 gün detayını vererek şu açıklamalarda bulundu:

"Tehir-i icra kararının alınmadığını farz ettiğimizde ise mahkemenin tahliye kararının icra edilmesi için kesinleşmesine gerek olmadığından icra dairesi tarafından tahliye işlemleri başlayacaktır. Ancak tahliyenin sağlanması için İcra Hukuk Mahkemelerinin vermiş olduğu tahliye kararının kiracıya yahut vekiline duruşmada tefhim edilmesi üzerinden veya kararın tebliğinden itibaren kiraya veren tarafından tahliye için 10 gün süreyle beklenmelidir"

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MÜMKÜN DEĞİL!

15 gün önce kiraya verene tahliye haberinin verilmemesi durumunda kiracıyı evden ve işyerinden çıkarmak mümkün olmayacağını ifade eden Doğan, şu sözleri sarf etti:

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"Kanuni düzenlemeler çerçevesinde ödenmeyen kira bedelinin mevcut olması, yazılı tahliye taahhüdünün mevcut olması, kiraya verenin konut ve işyeri ihtiyacı, yeni malikin konut ve iş yeri ihtiyacı, kira akdinin 10 yıllık uzama dönemini tamamlamış olması, iki haklı ihtar sebebinin mevcut olması, taşınmazın yeniden inşası ve imarı, kanunda belirtilen önemli sebeplerin varlığı, özen yükümlülüğüne aykırılık nedeniyle kiracının tahliyesi, kiracının iflas etmesi, kentsel dönüşüm gibi sebepler tahliye nedenleri olarak sayılabilecektir."

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Anahtar Kelimeler:
Kiracı ev sahibi kiracı tahliyesi
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