FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Ev sahiplerinin yeni fırsatçılığı: Kiracılardan ara zam istiyor

Ev sahiplerinin yeni fırsatçılığı: Kiracılardan ara zam istiyor

09.12.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kira fiyatlarında son günlerde yaşanan artışın ardından bazı ev sahiplerinin fırsatçılığı da ortaya çıkmaya başladı. Yılda iki kez kira zammı talep eden ev sahipleri, kirada kalan vatandaşları zor durumda bırakmaya başladı.

Ev sahiplerinin yeni fırsatçılığı: Kiracılardan ara zam istiyor

Geçtiğimiz günlerde ev sahiplerinin komisyon almak için emlakçı gibi ilan verdiğini ve komisyon almaya başladıklarını belirtmiştik. Şimdi de bazı ev sahipleri kiracılardan ara zam talep etmeye başladı.

Emlak piyasasında son dönemde büyük bir hareketlilik yaşandığını belirten Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan “Türkiye genelinde kira fiyatları yüzde 40 yükseldi. İzmir, Ankara’nın gözde semtlerinde bu oran yüzde 100, İstanbul’da bazı bölgelerde yüzde 300'lere kadar çıktı” dedi.

"KİRACIYI BAĞLAMAZ"

Emlak piyasasındaki durumun yarattığı karışıklık nedeniyle ev sahiplerinin farklı isteklerinin oluştuğuna dikkat çeken Akdoğan, “Kirayı bir seferde iki katına çıkaran ev sahiplerinin yanı sıra son dönemde de ara zam yapmaya başlayanlar var. Bir gün önce kira kontratını yaptınız ve evinizde oturuyorsunuz. Bir gün sonra piyasada yüksek kira artışı söz konusu olabilir. Bu, o evi kiralayan kişiyi bağlamaz. O kişiyi kira kontratı bağlar, kira kontratındaki artış bağlar. Artış oranı da yasal oranda tüketici fiyat endeksinden fazla olamaz” diye konuştu.

Son Dakika: Aralık ayı kira artış oranı belli oldu! Aralık ayı kira zammı nasıl hesaplanır?Aralık ayı kira artış oranı belli oldu! Aralık ayı kira zammı nasıl hesaplanır?

"EVDEN ÇIKARMA HAKKI YOK"

Ev sahibinin haklı bir nedeni olmadan kiracısının çıkaramayacağını aktaran Akdoğan, “Kiracının kirayı ödememesi, sözleşme maddelerine aykırılıkta bulunması, evin izinsiz başkasına kiraya verilmesi ya da sözleşmede yazan amaç dışında kullanılması, evde esaslı bir tadilat, tamirat yahut yıkım yapılacak olması gibi haklı sebepleri bulunuyorsa kiracı tahliye edilebilir. Ancak kiracı kirasını ödüyorsa, aidatlarını ödüyor, sorumluluklarını yerine getiriyorsa ve evi de amacına göre kullanıyorsa o kiracı tahliye edilemez” ifadelerini kullandı.

Ne İstanbul ne Ankara ne de Antalya! İşte ev fiyatı artışında dünya 2’ncisi olan ilimizNe İstanbul ne Ankara ne de Antalya! İşte ev fiyatı artışında dünya 2’ncisi olan ilimiz

KİRA TESPİT DAVASI AÇILABİLİR

Akdoğan kiracı ile ev sahibi arasında yaşanan zam sorunun davayla çözülebileceğini belirterek şunları söyledi:

Kiralama üzerinden 5 yıl geçmişse ve kira bölge ortalamasının altında kalıyorsa ev sahibi 'kira tespit davası' açıp, zam talep edebilir. Bu noktada bölgedeki kira bedelleri incelenir ve kira yeniden belirlenir. Fakat bu durumda kiracının hakkını koruyan bir kira bedeli belirleniyor. Mahkeme 'hakkaniyet indirimi' yapıp yeni kiraya karar veriyor. Eğer kira sözleşmesinin üzerinden 10 yıl geçmişse de 'herhangi bir gerekçe göstermeksizin' evden çıkarma hakkı var ama en az 3 ay önceden yazılı bildirim yapılması gerekiyor.

TOKİ 29 ilde 307 arsayı açık artırmayla satacak! İşte iller listesiTOKİ 29 ilde 307 arsayı açık artırmayla satacak! İşte iller listesi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan: Asgari ücret 4 bin liranın altında olmasınErdoğan: Asgari ücret 4 bin liranın altında olmasın
Marmara Denizi'nde şaşkına çeviren av! Görür görmez denize bıraktılarMarmara Denizi'nde şaşkına çeviren av! Görür görmez denize bıraktılar
Ev fiyatı artışında İzmir dünya 2’ncisiEv fiyatı artışında İzmir dünya 2’ncisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sağlıkçılar hakkında tepki çeken sözler! "Gözünü çıkarırsın"

Sağlıkçılar hakkında tepki çeken sözler! "Gözünü çıkarırsın"

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) indirim! Resmî Gazete'de yayımlandı

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) indirim! Resmî Gazete'de yayımlandı

Hasan Can Kaya'ya kötü haber! RTÜK Başkanı açıkladı

Hasan Can Kaya'ya kötü haber! RTÜK Başkanı açıkladı

Benzin ve motorine zam geldi

Benzin ve motorine zam geldi

İşte gram ve çeyrek altının yeni fiyatı

İşte gram ve çeyrek altının yeni fiyatı

Asgari ücret 4 bin lira olur mu?

Asgari ücret 4 bin lira olur mu?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yüksek performanslı en iyi buzdolabı modelleri

Yüksek performanslı en iyi buzdolabı modelleri

Asgari ücret iki rakam arasına sıkışmış

Asgari ücret iki rakam arasına sıkışmış

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Memur-Sen Başkanı duyurdu! "Ocak ayında maaşlara yansıyacak"

Memur-Sen Başkanı duyurdu! "Ocak ayında maaşlara yansıyacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması

Asgari ücret 4 bin liranın altında olmasın

Asgari ücret 4 bin liranın altında olmasın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.