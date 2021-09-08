Ev sahiplerinin yeni fırsatçılığı: Tahliye ye da kira tespit davası açarak evi yüksek kiraya başkasına vermek

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte başta İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere, Türkiye'nin birçok ilinde kira fiyatları rekor rakamlara ulaştı. Öte yandan kiralardaki artış, bazı ev sahiplerinin iştahını kabarttı. Evini daha yüksek kiraya vermek isteyen mahkemenin yolunu tutuyor. Tahliye ya da "kira tespit" davası açıyor.

KİRALAR YÜKSELDİ, DAVALAR ARTTI

Ev sahipleri kendinin ya da bakmak zorunda oldukları kişilerin ihtiyacı varsa tahliye isteyebiliyor. Fakat ev sahipleri ihtiyaç nedeniyle tahliye edilen evi kiraya 3 yıl veremiyor.

Ev sahiplerinin adliyenin yolunu tutması için haklı gerekçeleri ise şunlar;

Kira ya da aidatın zamanında ödenmemesi,

10 yılını doldurak kiracıya en az üç ay önceden uyarıda bulunarak tahliye talep etmek,

5 yılı dolan kira sözleşmeleri için, kira tespiti ile kiranın bölge ortalamasının altında kaldığını belgelemek,

Bu durumlarda ev sahipleri adliyenin yolunu tutarak dava açabiliyor.

"İKİ YIL SONRA FİYATLAR DÜŞECEK"

İstanbul Emlak Komisyoncuları Başkanı Nizamettin Aşa bu durumu fırsatçılık olarak değerlendirerek şu açıklamayı yaptı; "Fiyatın ikiye katlandığı ve yüzde 100 arttığı bir ortamda, bende bundan faydalanayım gibi bir zihniyet çok doğru gelmiyor. Biz en fazla bu duruma iki yıl vermiştik. İki yıl sonra fiyatlar düşecek. Düştüğü zaman ne olacak? Bu defa kiracının tespit davası açma hakkı doğacak. "



