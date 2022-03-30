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Ev ve arsaya yatırım yapmak isteyenler dikkat! Bakanlık 28 ilde satışa çıkardı! 127 bin TL'den...

30.03.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev veya yatırım yapmak isteyenler için bakanlık düğmeye bastı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 28 ilde 472 konut ve ticari arsa için başlattığı satışta, İstanbul’daki 169 arsa için 5-6 Nisan’da açık artırma yapılacak. Fiyatları 127 bin 755 TL’den başlayan arsalar için 5-6 Nisan’da Küçükçekmece’de açık artırma yapılacak. Arsalar peşin veya yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade imkanıyla satışa sunulacak. İşte haberin detayı...

Ev ve arsaya yatırım yapmak isteyenler dikkat! Bakanlık 28 ilde satışa çıkardı! 127 bin TL'den...

Eve veya arsaya yatırım yapmak isteyenler için yeni gelişme yaşandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 28 ilde 472 konut ve ticari arsayı, ev ya da yatırım yapmak isteyenler için satışa çıkarmıştı. İstanbul’da Bakırköy Şenlik Mahallesi, Başakşehir Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi, Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi, Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi, Çatalca Kaleiçi Mahallesi, Maltepe Atışokulu Mahellesi, Pendik Esenyalı Mahallesi, Şile Hacıkasım Mahallesi, Arnavutköy Haraççı Mahallesi ilçelerinde konut arsaları; Sancaktepe Samandıra Mahallesi’nde ise ticaret ve konut arsaları olmak üzere toplam 169 arsa satışa sunulacak.

Fiyatları 127 bin 755 TL’den başlayan arsalar için 5-6 Nisan’da Küçükçekmece’de açık artırma yapılacak. Arsalar peşin veya yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade imkanıyla satışa sunulacak. İnternet katılımı ise 4 Nisan, saat 10.30’da sonlanacak.

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ALICILAR ARSALARA BAKMAYA BAŞLADI

Ev veya arsaya yatırım yapmak isteyen İstanbullular, arsaları gezip görmeye başladı.

Arnavutköy’de bulunan arsaya bakmaya gelen Derya Yapanel, “Biz de geleceğimiz için yatırım yapmak istiyoruz. Bugün Avrupa Yakası’ndaki bütün arsaları görmeye geldik. Nisanda açık artırma gerçekleşecek. Cazip koşullarda satılan arsalar için açık artırmaya katılacağız” dedi.

Onur Sencer Akıncı, “Bakanlığın İstanbul içinde arsa satışı yapacağını duyduk. İnternet sitesinden arsaların yerlerini öğrendik. Arnavutköy’de oturuyoruz, o yüzden bugün önce buraya geldik. Bizim de şehir içinde, bahçeli bir evimiz olsun diye arsaya bakmaya geldik” diye konuştu.

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Kemal Şekerci, “Bakanlığın açık artırmayla bazı bölgelerdeki konut ve ticari arsaları satışa çıkardığını öğrendik haberlerden. Firma olarak biz de bu fırsattan yararlanıp yatırım yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. (DHA)


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