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Evi olan herkesi ilgilendiriyor! Eviniz sizden habersiz satılmış olabilir

Sahte kimlik ve vekaletlerle başkalarına ait gayrimenkullere çökmeye kalkan tapu çetelerinin sayısı gittikçe artıyor. Evinizin, arsanızın çalınmasını önlemek için işte yapmanız gerekenler...

Evi olan herkesi ilgilendiriyor! Eviniz sizden habersiz satılmış olabilir
Cansu Çamcı

Nüfus müdürlüklerindeki sahtekâr memurlarla ortak çalışan çete, özellikle yurt dışında yaşayan ve mülklerini kontrol edemeyen gurbetçileri hedef aldı. İş birlikçilerinin desteğiyle sahte kimlikler basan şebeke, hak sahiplerinin ruhu bile duymadan tapu dairelerine giderek yasa dışı satış ve devir işlemleri gerçekleştirmeye çalıştı.

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; Sahte kimliklerle tapu işlemi yapan çetelerin son zamanlarda artış göstermesi üzerine emlak uzmanları, alınabilecek beş temel tedbiri sıraladı.

Özellikle yatırım amaçlı alınan ve sık ziyaret edilmeyen taşınmazların büyük bir risk altında olduğunu belirten uzmanlar, hızla değerlenen ve uzun süre kontrol edilmeyen boş arsaların, imarlı arazilerin veya kullanılmayan konutların tapu çalışanlarının da arasında bulunduğu çetelerin bir numaralı hedefi hâline geldiğini ifade ediyor. İşte gayrimenkul sahiplerinin tapu dolandırıcılığına karşı kalkan olarak kullanabileceği beş altın kural:

1. “Bizzat gelmezsem işlem yapılamaz” şerhi koyun: Vatandaşların atabileceği en kesin adım dijital kalkanı devreye sokmaktır. e-Devlet şifresiyle Web Tapu sistemine girerek “Beyan İşlemleri” menüsünden taşınmazların üzerine “Bizzat gelmediğim sürece vekâletname ile dahi işlem yapılamaz” şerhi düşülmelidir. Bu basit işlem, sahte vekâletnamelerle yapılacak bütün devir girişimlerini sistem üzerinden otomatik olarak reddeder.

2. SMS Uyarı Sistemi’ni mutlaka aktif edin: Sessiz sedasız yapılan işlemleri anında fark etmenin yolu telefon bildirimlerinden geçiyor. Web Tapu üzerinden cep telefonu numarası güncellenmeli ve SMS bildirimleri açık tutulmalıdır. Adınıza tapuda herhangi bir sorgulama yapıldığında veya imza aşamasına gelindiğinde anında telefonunuza mesaj geleceği için, polise ihbarda bulunma şansı doğar.

Evi olan herkesi ilgilendiriyor! Eviniz sizden habersiz satılmış olabilir 1

3. e-Devlet’ten düzenli “Tapu Yoklaması” yapın: Aylarca veya yıllarca gidip görülmeyen araziler her zaman risk taşır. Gayrimenkul sahipleri, belirli periyotlarla e-Devlet üzerindeki “Tapu Bilgileri Sorgulama” ekranına girerek taşınmazlarının durumunu, üzerinde tanımadıkları bir haciz veya işlem olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir.

4. Kimlik ve tapu fotokopilerine sınır çizin: Emlakçı görüşmelerinde, kiralama veya alım-satım süreçlerinde kimlik ve tapu senedi fotokopileri çok rahat dağıtılabiliyor. Şebekelerin sahte kimlik üretirken en çok beslendiği kaynak budur. Zorunlu hâllerde verilen fotokopilerin üzerine tükenmez kalemle boşluk kalmayacak şekilde “Sadece ... işlemi için verilmiştir, başka amaçla kullanılamaz” notu düşülmeli ve tarih atılmalıdır.

5. Vekâletnamelerde “Süre ve Konu” kısıtlamasına gidin: Eğer fiziki olarak tapuya gidilemiyor ve bir başkasına vekâlet verilmesi gerekiyorsa, asla ucu açık “genel vekâlet” verilmemelidir. Sadece ilgili taşınmazın spesifik bir işlemi için ve mutlaka “15 gün geçerli olmak üzere” gibi süre kısıtlamaları konularak noter onayı alınmalıdır.

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