Evini gündelik kiralayanlar dikkat! ‘100 bin lira ceza’ yiyebilirsiniz…

Otel ücretlerini yüksek bulan ve kalabalık ortamlarda bulunmak istemeyen tatilciler, sessiz, sakin ortamlarda bulunan günlük kiralanan evleri tercih ediyor. Oteller ve lüks tesislerdeki her şey dahil paketler yerine günlük kiralanabilen ve tüm ihtiyaçları kiralayan hane sayısı her geçen gün artıyor. Son yıllarda online kiralama platformlarının artmasıyla birlikte ‘günlük oda’ veya ‘ev’ kiralama yöntemi de birçok kişinin gelir kapısı oldu.

Tatilin başlamasıyla birlikte Antalya'da ilçelerde evin statüsüne göre günlük kiralama ücretleri 1500 ile 10 bin lira arasında değişiyor. Ev sahiplerine ise neredeyse aylık 100 bin lirayı fazla gelir sağlıyor. Ancak Antalya Emlakçılar İş Takipçileri ve Oto Galericiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Çağlar, konutların yerli veya yabancı kişilere tek seferde 100 gün veya 100 günden daha kısa süreyle turizm amaçlı kiralanabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi alma zorunluluğu olduğunu anımsattı.

İZİN BELGESİ OLMAYAN KONUTLARA 100 BİN LİRA PARA CEZA

İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralanan konutları kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacağını hatırlatan İsmail Çağlar, izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için 15 gün süre verileceğini duyurdu.

‘‘Bu süre sonunda izin belgesi alınmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetine devam edenlere 500 bin lira idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için bir kez daha 15 günlük zaman tanınacak. İzin belgesi sahibinden kiraladığı turizm amaçlı konutu, kendi ve hesabına üçüncü kişilere kiraya verenler hakkında her bir sözleşme için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. Kendi adına mesken olarak kullanmak amacıyla kiraladığı konutu, turizm amaçlı kiraya verenler ile izin belgesi olmayan konutların turizm amaçlı kiralanmasına aracılık edenler hakkında her bir sözleşme için 100 bin lira idari para cezası verilecek. İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetlerine devam edenler ile her defasında 100 günden fazla süreli kira sözleşmesi yapmasına rağmen ilk sözleşme tarihinden itibaren 1 yıl içinde aynı konutu 4 defadan fazla kiraya verenler hakkında 1 milyon lira idari para cezası verilecek" dedi. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır