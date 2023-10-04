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  4. Evini günlük kiraya verenler dikkat! Yeni düzenlemeyle 'komşu' şartı geliyor

Evini günlük kiraya verenler dikkat! Yeni düzenlemeyle 'komşu' şartı geliyor

04.10.2023 15:36 | Son Güncelleme:
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Konutlarını günübirlik kiraya verenleri yakından ilgilendiren düzenleme için çalışmalar sürüyor. Söz konusu yeni düzenleme ile günübirlik kiralama yapılan konutların ticari işletme sayılarak belge alma şartı getirilmesi gündeme gelirken; işyeri olarak sayılacak yerlerin açılabilmesi için konutun bulunduğu apartman sakinlerinden yazılı izin alınması gerekecek.

Evini günlük kiraya verenler dikkat! Yeni düzenlemeyle 'komşu' şartı geliyor

Günübirlik kiralanan konutların sayısı giderek artarken, Bakanlık konuyla ilgili harekete geçti. Yapılacak yeni düzenlemeyle, günübirlik kiralanan konutların resmileştirilerek ticari hale getirileceği öğrenildi. Basit Konaklama Belgesi' alma ve şirket kurma zorunluğunun getirilmesi beklenen bu tip konutlar bir dizi şarta tabii tutulacak.

'KOMŞU' ŞARTI GELİYOR

Habertürk'te yer alan habere göre; bu konutlar ticari işletme olarak sayılacağı için Kat mülkiyeti kanununa göre apartman sakinlerinden muvafakatname alınması gerekecek. Apartman sakinleri yazılı onay vermezse konutlar 'günübirlik' olarak kiralanamayacak.

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KİRA FİYATLARINDAKİ ARTIŞLAR...

Turizm sektörü tarafından haksız rekabet olarak görülen bu tip kiralamaların, konut kiralarını da artırdığı düşünülüyor. Dünyanın birçok yerinde bu konuda yasaklamalar gelirken, son olarak İtalya'nın turizm merkezlerinden Floransa'da kira fiyatlarının artması nedeniyle Airbnb gibi platformlar aracılığıyla yapılan kısa süreli kiralamaya yasak getirildi.

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BAKAN ERSOY DA ÇALIŞMALARLA İLGİLİ BİLGİ VERMİŞTİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ağustos ayının başında yaptığı açıklamada, günübirlik kiralanan evlerle ilgili çalışma yapıldığını aktarmıştı. Bakan Ersoy, "Bu evlere sertifika zorunluluğu getireceğiz, Bakanlığa yapılacak başvuru ile bu belge alınacak. Ayrıca, otellerde olduğu gibi bu evlerde konaklayan kişilerin bilgileri de ilgili kurumlar ile paylaşılacak. Elde edilen gelirin de vergisinin ödeneceği bir sistem olacak" dedi.

RS

Günübirlik konutlarla ilgili düzenlemenin önümüzdeki günlerde meclisin gündemine taşınması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
kiralik ev komşu

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