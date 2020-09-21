'Faizsiz konut sistemi' yasalaşıyor

Konut satışlarındaki payını yükseltmeye devam eden faizsiz konut şirketlerindeki hızlı artış, regülasyon noktasına ulaştı. FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, faizsiz konut ve otomobil finansmanı sisteminin yasal altyapısının şu ana kadar bulunmadığını ve Maliye Bakanlığı’nın BDDK bünyesinde konu ile ilgili bir çalışma başlattığını ifade etti.

Konut ve otomobil alımına yönelik tasarrufa dayalı faizsiz finansman sisteminin, özellikle faiz hassasiyeti bulunan ya da banka kredisindeki ek faiz maliyetini yüklenmek istemeyen kesimler tarafından ilgi gördüğünü belirten Akbal, Hükümet’in yasal düzenlemesiyle birlikte sistemin ve katılımcıların güvence altına alınacağını belirtti.

Türkiye’deki toplam konut satışlarından aldığı payın yüzde 15’e yaklaştığına işaret eden Akbal, yıl sonuna kadar yapılacak regülasyon ile sistemin yasal güvenceye kavuşmasının da olumlu etkisiyle payını iki kat artırmasını öngördüklerini söyledi.

Devlet güvencesi olmaması büyük risk

Son yıllarda artan talep, bu alanda faaliyet gösteren firma sayısındaki hızlı artış bazı riskleri de ortaya çıkardığını dile getiren Eyüp Akbal, “Hem bu alanda faaliyet gösteren firmalar için sermaye şartı aranmaması, hem de sisteme dahil olan katılımcıların bu firmalara yaptıkları ödemelerin devlet güvencesinde olmaması sisteme ilişkin önemli riskler yaratıyor” sözlerini kullandı.