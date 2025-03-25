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FETÖ firarisi Akın İpek'in boğazdaki iki köşkü satışa çıktı! Geçen seneki fiyatını çok geride bıraktı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
25.03.2025 07:51
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15 Temmuz darbe girişiminin finans sorumlularından olan Akın İpek'in boğazdaki iki köşkü yeniden satışa çıkarıldı. Firari olan olan İpek'in Koza-İpek şirketi önce TMSF'ye ardından Türkiye Varlık Fonu'na geçti. Geçen sene 750 milyon liraya satışa çıkan köşklerin bu seneki fiyatı 950 milyon lira. Açık artırmayla yapılacak olan ihalenin 6 Mayıs'ta gerçekleşmesi bekleniyor.

FETÖ firarisi Akın İpek'in boğazdaki iki köşkü satışa çıktı! Geçen seneki fiyatını çok geride bıraktı

15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen için, "Gülen'in bir gülümsemesine tüm varlığımı bağışlarım" sözleriyle tanınan Akın İpek'in İstanbul Boğazı'ndaki köşkleri yeniden satışa çıkarıldı.

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DARBE GİRİŞİMİ SONRASI TMSF EL KOYMUŞTU

Akın İpek'e ait olan Koza-İpek Holding'in tüm iştirakleri, darbe girişimin ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) geçmişti.

GEÇEN YIL 750 MİLYON LİRAYDI

Akın İpek'in sahip olduğu gayrimenkuller arasında dünyanın en güzel ve pahalı emlaklarından biri olan Beyaz Köşk ile Kahverengi Köşk de yer alıyordu. Bebek semtinde bulunan bu iki köşk, geçen yıl 27 Haziran'da 750 milyon lira muhammen bedel üzerinden açık artırmaya çıkarılmıştı. Ancak iki köşk için de alıcı çıkmamıştı.

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GEÇEN SENE VARLIK FONU'NA GEÇTİ

Koza-İpek Holding'in sahip olduğu mal varlığı, Ağustos 2024'te ise Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) geçti. TVF'nin kontrolündeki Koza-Altın İşletmeleri AŞ'nden bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir açıklama gönderildi ve Beyaz Köşk ile yanındaki Kahverengi Köşk'ün yeniden satılacağı belirtildi. Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre Koza-İpek İşletmeleri'nin KAP'a gönderdiği açıklama şöyle:

"Yönetim Kurulumuz, Şirketimiz mülkiyetindeki İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Bebek Mahallesi 1259 ada 132 -133 parsel'de bulunan gayrimenkulümüzün satışının yapılması amacıyla;

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Muhammen bedel olan 950.000.000 TL+KDV'den az olmamak kaydıyla, gayrimenkul satış şartnamesi ile ihale düzenlenmesi ve ihale sürecini yönetmek üzere "İhale Komisyonu" kurulmasına, ihalenin 06.05.2025 tarih ve saat 14:00'de, şirketimiz adresi olan Uğur Mumcu mahallesi FSM Bulvarı N310 Yenimahalle Ankara adresinde, açık teklif - açık arttırma yoluyla yapılmasına, oy birliği ile karar vermiştir."

İKİNCİ DERECEDE ESER NİTELİĞİNDE

KAP açıklamasında yer alan 1259 ada ve 132 parsel, 2 bin 700 metrekarelik bir tapu alanına sahip. 133'üncü parsel ise 391 metrekarelik bir tapu alanına sahip.

Satışa konulan Beyaz Köşk, ikinci derece eski eser niteliğinde. İki bodrum kat, zemin kat, bir normal kat, çatı katı ve teras olmak üzere toplamda 695 metrekare brüt kapalı kullanım alanına ve 208 metrekare terasa sahip.

Kahverengi Köşk ise zemin ve normal kattan oluşuyor ve brüt 230 metrekare kapalı kullanım alanına sahip.

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Anahtar Kelimeler:
fetö Köşk bebek Akın İpek
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