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  4. Fiyat farkı da kalmadı! 23 bin lirayı aştı: Yüz binlerce kişi şimdi ne yapacağını düşünüyor… 10 şehir için tek tek rakamlarla açıkladılar

Fiyat farkı da kalmadı! 23 bin lirayı aştı: Yüz binlerce kişi şimdi ne yapacağını düşünüyor… 10 şehir için tek tek rakamlarla açıkladılar

20.08.2024 16:12
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Üniversite kayıt dönemi başladı. KYK yurtlarının başvuruları da bugün itibarıyla e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Yurtta kalmak istemeyen öğrenciler ev bakmaya başlamışken aileler kira fiyatlarının son durumunu merak ediyor. Peki öğreni kenti olan 10 ilde kira fiyatlarındaki son durum ne? İşte yanıtı...

Fiyat farkı da kalmadı! 23 bin lirayı aştı: Yüz binlerce kişi şimdi ne yapacağını düşünüyor… 10 şehir için tek tek rakamlarla açıkladılar

Yüzde 25 kira zammının yerini artık TÜFE'ye göre kira zammı belirleniyor. Üniversite tercihlerinin açıklanması ile kiralık konutlara rağbet oldukça artmış bir halde. Şehir değiştirecek öğrenciler ev arayışına girmişken aileler kira fiyatlarını merak ediyor.

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ENFLASYONUN ALTINDA KALDI

Endeksa, kira öğrenci şehri olan 10 kentte kira konutlarının fiyatlarını değerlendirdi. Verilere göre, söz konusu kentlerin çoğunda temmuz ayında kiralar, yıllık olarak enflasyona kıyasla daha az arttı. Diğer bir deyişle, enflasyon etkisi dikkate alındığında reel olarak düşüş gösterdi.

En fazla öğrenci nüfusunu barındıran ikinci şehir konumunda yer alan İstanbul'da temmuz itibarıyla İstanbul'daki kiralar, geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 46 artış gösterdi. Veriler enflasyondan arındırıldığında ise kiralarda reel olarak yüzde 13 düşüş gözlemlendi. İstanbul'daki dairelerin birim kira bedeli ise 234 lira/metrekare, ortalama kirada ise 23 bin 373 lira seviyesiyle zirvede yer aldı.

ESKİŞEHİR'DE REEL ARTIŞ YÜZDE 1

3 devlet üniversitesinin bulunduğu ve "öğrenci kenti" olarak bilinen Eskişehir, Türkiye'de kayıtlı üniversite öğrencilerinin en fazla olduğu kent olarak öne çıktı. Eskişehir'de kiralar, temmuz itibarıyla yıllık bazda nominal olarak yüzde 69 artarken, enflasyon dikkate alındığında reel artış yüzde 1 ile sınırlı kaldı. Öğrenci kentinde ortalama birim kira 161 lira/metrekare, ortalama kira bedeli ise 15 bin 98 lira oldu.
6 kamu, 3 vakıf üniversitesi ve canlı kültürel hayatı ile öğrenciler için cazip bir eğitim süreci vadeden İzmir'de kiralar bu yıl, enflasyona göre azaldı. Temmuz verilerine göre, İzmir'de kiralar geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 61 arttı. Enflasyondan arındırılarak incelendiğinde ise kiraların yüzde 3 azaldığı belirlendi. Kentte ortalama birim kira 207 lira/metrekare olurken, ortalama kira ise 21 bin 903 lira seviyesine geldi.

Ankara'da kiralar, geçen yıla göre yüzde 63 nominal artış göstermesine rağmen enflasyondan arındırılmış verilere göre yüzde 2 düşüş yaşadı. Başkentte ortalama birim kira 176 lira/metrekare, ortalama kira ise 20 bin 965 lira olarak belirlendi.

DEĞER KAYBINDA BİRİNCİ OLDU!

Temmuz itibarıyla Antalya'da kiralar yıllık bazda nominal olarak yüze 23 artmasına rağmen reel olarak yüzde 26 azaldı. Bu oranla Antalya, 10 kent içerisinde enflasyona karşı en fazla değer kaybeden yer oldu. Turizm kenti Antalya'da ortalama birim kira 172 lira/metrekare, ortalama kira ise 18 bin 749 lira olarak tespit edildi.
İstanbul'a yakın konumu nedeniyle öğrencilerin tercih sebebi olan Kocaeli'de kiralar, Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 63 artarken, reelde yüzde 2 düştü. Kentte ortalama birim kira 161 lira/metrekare, ortalama kira ise 18 bin 248 lira oldu.

SAKARYA VE ERZURUM ÖNCELİK OLABİLİR

Öğrencilerin kiraları kolay karşılayabileceği şehirler olarak Sakarya ve Erzurum öne çıktı. En düşük ortalama kira bedellerine sahip kentlerden Sakarya'da ortalama kira 14 bin 168 lira, Erzurum'da 14 bin 339 lira, Bursa'da 16 bin 44 lira, Konya'da ise 17 bin 309 lira seviyesinde yer aldı.

NE KADAR PARA AYIRMALI?

Açıklamada görüşlerine yer verilen Endeksa Genel Müdürü ve Kurucu Ortağı Görkem Öğüt, pandemi sonrasındaki süreçte konut satış fiyatlarındaki artış gibi kira bedellerinde de aylık yüzde 10'ları geçen yüksek artışlar gördüklerini belirtti.
Öğüt, enflasyon etkisinden arındırıldığında konut fiyatlarının düştüğünü aktardı ve paylaşımsız evde kalmak için en az 14 bin TL bütçe ayrılması gerektiğini söyledi. Öğüt, "Kiralık evlerin alım gücünü yakalayabilmesi için bu sene başından beri gözlemlenen reel düşüşün devam etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Bu içerik MynetX tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kira artış oranı üniversite konut
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