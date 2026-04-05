Fiyat farkı yüzde 10'u buldu: Konut piyasasında yeni dinamik

Konut piyasasında bir müddettir, 'hayalet ev' olarak adlandırılan yeni bir yatırımcı profilinin ortaya çıkmaya başladığı öğrenildi. Bazı ev sahiplerinin, yüksek enflasyon ortamında mülkünün değerini korumak isteyip buna karşılık mevcut kira yasaları ve tahliye sürecindeki zorluklarla uğraşmak istemediği için dairelerini kiraya vermek yerine boş tutmayı tercih ettiği kaydedildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; söz konusu yatırımcılar, faizlerin düşüp konut fiyatlarının tekrar atağa kalkacağı günü beklerken, yıllık kira getirisinden feragat edip mülklerinin 'satışa hazır' şekilde tutuyor. 2026 itibarıyla büyükşehirlerdeki binlerce dairenin ışığının yanmamasının temelinde, kiracılık mülklerin satış sürecindeki 'tahliye krizi' korkusunun yattığı aktarılıyor.

FİYATI, YÜZDE 10 FARK EDİYOR

Piyasadaki bu yeni durumun, konut fiyatlarında 'kiracısızlık primi' diye adlandırılan bir uçurum oluşturduğu kaydedildi. Aynı sitede, aynı özelliklere sahip iki daireden boş olanının, kiracılı olanına göre ortalama yüzde 10 daha pahalıya alıcı bulduğu belirtildi.

Alıcıların, kiracı olan bir evi aldıkları zaman 'ihtiyaç sebebiyle tahliye' davası süreciyle uğraşmak yerine, hemen taşınabileceği ya da yüksek bedelle yeni kiracı bulabileceği boş evler için söz konusu farkı ödemeye razı olduğu aktarıldı. Bu durumun, kiracılı evi olan mülk sahiplerini 'cezalandırırken', arz krizini tetikleyip kiralık ev bulmayı daha zor hale getirdiği kaydedildi.

Uzmanların, yatırımcılar için kiranın bir yan gelir olmaktan çıkıp risk faktörüne dönüştüğünü belirttiği aktarılırken, söz konusu tablonun toplumsal bir barınma krizine ışık tuttuğuna dair uyarıda bulunduğu kaydedildi. Boş tutulan evlerin, emlak piyasasında devir hızını düşürdüğüne ve suni bir darlık oluşturduğuna vurgu yapıldığı belirtildi.

Pek çok mülk sahibinin, "Bir yıllık kira bedeli, evi boş sattığımda elde edeceğim yüzde 10'luk fiyat avantajını ancak karşılıyor, üstelik kiracı çıkarma stresi de yok" mantığıyla hareket ettiği belirtildi.

"ALICI İÇİN 'SORUNLU VARLIK' KATEGORİSİNE GİRDİ"

Sektör temsilcileri konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandığı aktarıldı: "2026 emlak piyasasında en büyük engel yüksek faiz değil, mülkiyet hakkındaki belirsizliktir. Eskiden ‘içinde hazır kiracısı var’ denilerek ballandırılarak satılan evler, bugün alıcı için ‘sorunlu varlık’ kategorisine girdi. Bir yatırımcı, kiracılı evi %10 daha ucuza alsa bile, tahliye davası masrafları ve kaybettiği zamanla bu indirimden daha fazlasını kaybediyor. Sonuç olarak yatırımcı rasyonel davranıyor ve evini boş tutarak mülkünün likiditesini koruyor. Eğer ‘boş ev vergisi’ gibi radikal düzenlemeler gelmezse, piyasadaki bu ‘hayalet ev’ stoku artmaya devam edecektir"

CK Enerji tarafından hazırlanan güncel 'Gayrimenkulün Enerjisi' raporunda çarpıcı bir durumun gün yüzüne çıktığı aktarıldı. Resmî verilere göre megakentte yaklaşık 225 bin konutun elektrik aboneliği aktif olmasına rağmen tüketim yapılmadığı için boş statüsünde olduğunun belgelendiği, sektör temsilcilerinin kayıt dışı durumlar ve kısa süreli kullanımlar da eklendiğinde bu rakamın gerçekte 300 bin barajını aştığını tahmin ettiği kaydedildi. Türkiye genelinde ise rakamın çok daha yüksek olduğu aktarıldı.