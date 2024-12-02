FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Fiyatlar 16 milyona kiralar 70 bin TL'ye dayandı! İstanbul'da en ucuz ve en pahalı ilçeler

Fiyatlar 16 milyona kiralar 70 bin TL'ye dayandı! İstanbul'da en ucuz ve en pahalı ilçeler

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
02.12.2024 10:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Satılık ve kiralık ev fiyatlarındaki değişim dikkat çekmeye devam ediyor. Özellikle İstanbul'da hem satılık ev fiyatları hem de kiralık ev fiyatları ilçeden ilçeye göre farklılık gösteriyor. Bazı ilçelerde satılık ev fiyatları 16 milyona dayanırken en ucuz ilçede ise 2,5 milyon oldu. Kiralarda başı çeken ilçede ise ortalama kiralar 70 bin lira oldu. Peki, son 4 yılda kiraların ve satılık ev fiyatlarının en çok arttığı ilçeler hangileri? İşte İstanbul'un emlak piyasasında son durum...

Fiyatlar 16 milyona kiralar 70 bin TL'ye dayandı! İstanbul'da en ucuz ve en pahalı ilçeler

Hem barınma ihtiyacı hem de yatırım amaçlı ev almayı düşünenler değişen satılık ev fiyatlarını merak ediyor. Özellikle yaklaşık 16 milyon kişinin yaşadığı İstanbul'da bazı ilçelerde satılık ev fiyatı ortalaması 16 milyonu buldu. Aynı ilçede kira ortalaması ise 70 bin lira oldu. Peki, İstanbul'un en ucuz ve en pahalı ilçeleri hangisi? İstanbul'da satılık ev fiyatları ve ev kiraları ne kadar? İşte detaylar...

thumbs_b_c_8deba0bf37f8757f171aba6017e24864

Halk TV'de yer alan habere göre; ev almayı düşünenler için İstanbul'da son 4 yılda ev ve kira fiyatlarındaki değişim ortaya çıktı.

thumbs_b_c_3c6d4ba8c3f68ae43d7e02ff08c926c7

İstanbul'da ortalama ev fiyatlarının en yüksek olduğu bölge Sarıyer. Sarıyer'de ortalama satılık ev fiyatları 16 milyon 323 bin lira olurken Sarıyer'i 14 milyon 315 bin lirayla Beykoz takip etti. Kadıköy, Şile ve Bakırköy de 13 milyon 62 bin lira, 12 milyon 270 bin lira ve 11 milyon 846 bin lira ile ilk beşte yer aldı.

k1

sahibinden.com emlak endeksine ait verilere göre; İstanbul'da ev fiyatlarının en düşük olduğu ilçe Esenyurt. Esenyurt'ta ortalama bir evin fiyatı 2 milyon 585 bin lira. Sultangazi, Güngören, Arnavutköy ve Fatih de uygun fiyatlı evlerin yer aldığı ilçeler olarak öne çıkıyor. Sultangazi'de ortalama satılık ev fiyatları 3 milyon lira, Güngören'de 3 milyon 138 bin lira, Arnavutköy'de 3 milyon 275 bin lira ve Fatih'te 3 milyon 298 bin lira oldu.

k2

İstanbul'da son 4 yılda ev fiyatları en çok Şile'de arttı. Şile'deki ev fiyatları son 4 yılda yüzde 1353 yükseldi. Şile'yi Çatalca, Beyoğlu, Çekmeköy ve Pendik takip etti.

k3

İstanbul'da Sarıyer sadece satılık ev fiyatlarında başı çekmiyor. Ortalama 70 bin lira kirasıyla en yüksek kiralarda da ilk sırada. Beşiktaş, Bakırköy, Kadıköy ve Beykoz da kira zirvede yer aldı. Beşiktaş'ta ortalama kiralar 59 bin lira olurken Bakırköy'de 50 bin lira, Kadıköy'de 49 bin lira, Beykoz'da 39 bin lira oldu.

k4

Son 4 yılda kiraların en çok arttığı ilçelerde yüzde 1916 artışla Çatalca öne çıkıyor. Onu Pendik, Tuzla, Çekmeköy ve Sultan Beyli izliyor.

k5

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kira kiralık konut kira fiyatları kiralik ev kiralık daire satılık daire satılık ev
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında dikkat çeken sözler! "AK Parti ile MHP anlaştı! Erdoğan kararını verdi"

Canlı yayında dikkat çeken sözler! "AK Parti ile MHP anlaştı! Erdoğan kararını verdi"

MİT'ten Tel Rıfat'ta operasyon! Dünyanın gözü orada

MİT'ten Tel Rıfat'ta operasyon! Dünyanın gözü orada

Beklenen liste açıklandı: Forbes Türkiye'nin en zengin 10 iş insanını açıkladı...

Beklenen liste açıklandı: Forbes Türkiye'nin en zengin 10 iş insanını açıkladı...

'Bilmece son bulur' Yüzde 16-17'yi sildi, 'en az' deyip 2 rakam verdi

'Bilmece son bulur' Yüzde 16-17'yi sildi, 'en az' deyip 2 rakam verdi

'Aynı fiyata daha çok et yerler' Rağbet arttı! 'Satışlar çok iyi'

'Aynı fiyata daha çok et yerler' Rağbet arttı! 'Satışlar çok iyi'

Milyonlarca çalışan için kritik karar! Yemek ücreti hesaplamasında yeni dönem!

Milyonlarca çalışan için kritik karar! Yemek ücreti hesaplamasında yeni dönem!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 10 bin TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 10 bin TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.