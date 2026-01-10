Fiyatlar daha uygun, talep artık o bölgede: 'İlk durak burası'

Müstakil olan evlere talep artmaya başladı. İstanbul'a yakın olan bölgelerdeki müstakil evlere olan ilgi dikkat çekiyor. Ayvalık, Altınova, Gömeç ve Burhaniye ilçelerindeki konutlara olan talep artarken Gayrimenkul Uzmanı Filiz Akkaya, fiyat olarak buraların daha avantajlı olduğunu kaydetti.

20 MİLYON TL'YE KADAR YÜKSELİYOR

Akkaya, "250-300 metrekare arsalar üzerinde tam müstakil yapıların, İstanbul’daki bir daire fiyatına alınabildiği bir tablo görüyoruz. Geniş arsa stoku, daha uygun maliyetli inşaat süreçleri ve sınırlı nüfus yoğunluğu bu avantajı kalıcı hale getiriyor" diye konuştu.

Gömeç ve Burhaniye’de kıyıya yakın bölgelerde 5,5 milyon TL’den 20 milyon TL’ye kadar müstakil konut bulunabiliyor. Akkaya, Altınova bölgesindeki 120 metrekare dubleks konutlar ortalama 7 milyon TL seviyesinde alıcı bulunduğunu kaydetti.

DEPREM RİSKİ DÜŞÜK

Akkaya, bölgedeki potansiyele ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Gömeç ve Altınova hattı yaklaşık 30 kilometrelik sahil şeridiyle yeni gelişim alanı olmaya aday. Deprem riski düşük, nüfus yoğunluğu az ve doğayla iç içe alanlar artık sadece yazlık değil, kalıcı yaşam alanları olarak da öne çıkıyor. Bu dönüşüm, Ege kıyılarında orta vadede yeni bir gayrimenkul dengesi oluşturuyor."

MARİNA BEKLENTİSİ

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde emlakçılık yapan İlknur Öztürk de bölge piyasasına dair şöyle konuştu: "Marina beklentisi bölgede özellikle sahil kesimini hareketlendirdi. İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerden gelenlerin ilk durağı burası oldu. Emekli kesim de çok fazla bu nedenle bölge fiyatlandırmaları genel olarak uygun. En çok müstakil ev soranlar oluyor"

