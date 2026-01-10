FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

Fiyatlar daha uygun, talep artık o bölgede: 'İlk durak burası'

İstanbul'a yakın olan illerdeki müstakil konutların daha uygun olmasından dolayı tercihler de rota değiştirmeye başladı. Ayvalık, Altınova, Gömeç ve Burhaniye ilçelerine olan ilgi artıyor. Yıllık kira getirilerinde ise amortisman süreleri 12-15 yıl seviyesinde seyrediyor. Sektör temsilcileri müstakil konutlar ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Fiyatlar daha uygun, talep artık o bölgede: 'İlk durak burası'
Ezgi Sivritepe

Müstakil olan evlere talep artmaya başladı. İstanbul'a yakın olan bölgelerdeki müstakil evlere olan ilgi dikkat çekiyor. Ayvalık, Altınova, Gömeç ve Burhaniye ilçelerindeki konutlara olan talep artarken Gayrimenkul Uzmanı Filiz Akkaya, fiyat olarak buraların daha avantajlı olduğunu kaydetti.

Fiyatlar daha uygun, talep artık o bölgede: İlk durak burası 1

20 MİLYON TL'YE KADAR YÜKSELİYOR

Akkaya, "250-300 metrekare arsalar üzerinde tam müstakil yapıların, İstanbul’daki bir daire fiyatına alınabildiği bir tablo görüyoruz. Geniş arsa stoku, daha uygun maliyetli inşaat süreçleri ve sınırlı nüfus yoğunluğu bu avantajı kalıcı hale getiriyor" diye konuştu.

Gömeç ve Burhaniye’de kıyıya yakın bölgelerde 5,5 milyon TL’den 20 milyon TL’ye kadar müstakil konut bulunabiliyor. Akkaya, Altınova bölgesindeki 120 metrekare dubleks konutlar ortalama 7 milyon TL seviyesinde alıcı bulunduğunu kaydetti.

Fiyatlar daha uygun, talep artık o bölgede: İlk durak burası 2

DEPREM RİSKİ DÜŞÜK

Akkaya, bölgedeki potansiyele ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Gömeç ve Altınova hattı yaklaşık 30 kilometrelik sahil şeridiyle yeni gelişim alanı olmaya aday. Deprem riski düşük, nüfus yoğunluğu az ve doğayla iç içe alanlar artık sadece yazlık değil, kalıcı yaşam alanları olarak da öne çıkıyor. Bu dönüşüm, Ege kıyılarında orta vadede yeni bir gayrimenkul dengesi oluşturuyor."

Fiyatlar daha uygun, talep artık o bölgede: İlk durak burası 3

MARİNA BEKLENTİSİ

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde emlakçılık yapan İlknur Öztürk de bölge piyasasına dair şöyle konuştu: "Marina beklentisi bölgede özellikle sahil kesimini hareketlendirdi. İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerden gelenlerin ilk durağı burası oldu. Emekli kesim de çok fazla bu nedenle bölge fiyatlandırmaları genel olarak uygun. En çok müstakil ev soranlar oluyor"
Kaynak: Haber Global

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fahiş aidata fren geliyor! Yeni düzenlemede sona gelindiFahiş aidata fren geliyor! Yeni düzenlemede sona gelindi
Avdagiç 'fırsat' deyince tepkiler peş peşe geldi: "Bu en büyük tehlike"Avdagiç 'fırsat' deyince tepkiler peş peşe geldi: "Bu en büyük tehlike"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
emlak ev almak konut müstakil ev
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.