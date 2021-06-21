FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Gayrimenkul yatırımı ile Türk vatandaşlığı yüzde 300 arttı

Gayrimenkul yatırımı ile Türk vatandaşlığı yüzde 300 arttı

21.06.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğrudan yabancı yatırım yoluyla vatandaşlık hakkı elde edenlerin sayısı, 2020’de bir önceki yıla oranla yüzde 325 oranında artış gösterdi. 2020’de 13 bin 325 yabancı yatırımcı Türk vatandaşlığı elde etmek için başvuruda bulundu. Böylece, yabancı yatırımcıya yönelik gerçekleşen 40 bin konut satışının yüzde 70’inde Türk Vatandaşlığı Programı başlıca motivasyon kaynağı oldu.

Gayrimenkul yatırımı ile Türk vatandaşlığı yüzde 300 arttı

Yabancı yatırımcı gayrimenkulde yönünü Türkiye çevirdi. Investment Mıgration Insider verilerine göre, doğrudan yabancı yatırım yoluyla vatandaşlık hakkı elde edenlerin sayısı, 2020’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 325 oranında rekor bir artış gösterdi.

"15 FARKLI ÜLKEDEN 180 ÜLKEYE"

Türk vatandaşlığına yönelik bu rekor talep artışının, Türk gayrimenkul sektörünün hedef kitlesi ve hitap ettiği pazarlarda gözle görülür bir gelişim ve büyümeye yol açtığının altını çizen Mars Yatırım Başkanı Hakan Bucak, “Türk gayrimenkul sektörü, 2017’den önce sadece 15 farklı ülkeye hitap edebilir durumdayken, bugün bu sayı 180’e yaklaşmış ve çok verimli yatırım ortamına ve çeşitliliğine ulaşmış durumda.

AW351059_01

Öyle ki Türkiye, neredeyse 200 ülkeye konut ihraç eden bir konuma geldi. Rusya, Afganistan, Almanya, Hollanda, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Somali, Cezayir, Libya, Tunus, Fas, Yemen, Çin, Sudan ve irili ufaklı Afrika ülkeleri Türkiye’den konut alımı yapıyor. Öte yandan Avrupa’da yaşayan Müslüman yatırımcılar, Avrupa’da yaşamış ve emekliliğini Türkiye’de geçirmek isteyen yatırımcılar, Amerika’da yaşayan Pakistanlı ve Kanada’da yaşayan Hindulardan ciddi oranda talepler alıyoruz. Özellikle Pakistan ve Bangladeş’te talebin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Kaynak: İHA

TOKİ 9 ilde 187 arsayı açık artırmayla satacakTOKİ 9 ilde 187 arsayı açık artırmayla satacak


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıcaklar gelmeden almanız gereken serinletici ürünlerSıcaklar gelmeden almanız gereken serinletici ürünler
Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı
60 ay vade ve yüzde 25 peşinatla arsa satışı!60 ay vade ve yüzde 25 peşinatla arsa satışı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Süper minisiyle poz verince gündem oldu

Süper minisiyle poz verince gündem oldu

Oğlunun sözlerine yorum yağdı

Oğlunun sözlerine yorum yağdı

Mersin turistlerin gözdesi oldu

Mersin turistlerin gözdesi oldu

Türkiye'de bunu bilen çok az kişi var!

Türkiye'de bunu bilen çok az kişi var!

Kırtasiyecilere 5 bin lira destek verilecek!

Kırtasiyecilere 5 bin lira destek verilecek!

Aylık 18 bin lira! Boş dairede iş kurdu

Aylık 18 bin lira! Boş dairede iş kurdu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan açıkladı! PTT'de yeni dönem

Bakan açıkladı! PTT'de yeni dönem

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Merkez Bankası haziran ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası haziran ayı faiz kararını açıkladı!

AVM'de aşı uygulaması! İlk kez oluyor

AVM'de aşı uygulaması! İlk kez oluyor

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.