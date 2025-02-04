'Geleceklerine yatırımı onunla yapıyorlar' Rekor kırdı! 300 bin TL'den 6 milyon TL'ye...

Konut fiyatlarında son durum ne? Konut kredisi faizleri ne kadar oldu? Konut satışları arttı mı, azaldı mı? Ev sahibi olmak isteyen ya da konuta yatırım yapmayı düşünen milyonlarca kişi bu soruların yanıtını araştırırken konut satışları ile ilgili veriler de geldi. Ancak son gelen verilerde dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. İşte detaylar...

Ekol TV'de yer alan habere göre; son dönemde özellikle kadınlar, konut satışları konusunda Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Konut satışlarının kadın alıcılar sayesinde uçuşa geçtiği belirtildi. Verilere göre kadınların en karlı yatırım aracı olarak konutu gördüklerinin ortaya çıktığı aktarıldı. Peki, kadınlar neden tercihini konuttan yana kullanıyor?

CUMHURİYET TARİHİNDEN BU YANA KAYDA GEÇMİŞ EN YÜKSEK ORAN

Ne altın ne de mücevher... Konutların kira getirilerinin yükselmesiyle birlikte kadınların yatırım tercihi de değişti. Satılan her 100 konuttan 35'ini kadınlar satın aldı. Bu oran Cumhuriyet tarihinden bugüne kayda geçmiş en yüksek oran.

TARİHİ REKOR KIRILDI

TÜİK verilerine göre Türkiye'de 2024 yılında 1,5 milyona yakın konut satıldı. Bu konutların 517 binini kadınlar satın aldı. Bu, bugüne kadar kadınların bir yılda yaptığı en yüksek konut alımı. Sadece sayısal bazda değil toplam satış oranı olarak da tarihi rekor kırıldı.

"KENDİ GELECEKLERİNE YATIRIM KONUTLA YAPIYORLAR"

Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç ise konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Kendi geleceklerine yatırımı konutla yapıyorlar. Hem daha güvende olmak hem de ek gelir sağlamak için özellikle gençler de daha çok tercih etmeye başladı, bu skalanın içine girdi" ifadelerini kullandı.

"KORONADAN ÖNCE 300 BİN LİRA OLAN DAİRE, ŞU AN 6 MİLYON"

Uzmanlara göre konut fiyatları 7 yılda yüzde 1000'in üzerinde arttı. 2007 yılında 236 bin lira olan ortalama konut fiyatı 3 milyon liraya yaklaştı. Araç "Koronadan önce 300 bin lira olan bir daire, şu an 6 milyon" dedi.

Kadınların en çok konut aldığı ilse yüzde 42,3 ile Kırklareli oldu. Kırklareli'yi yüzde 42,2 ile Çanakkale takip etti. Kadınların en az konut sahibi olduğu iller ise yüzde 22,6 ile Muş, yüzde 23,2 ile Ağrı ve yüzde 23,4 ile Ardahan olarak sıralandı.