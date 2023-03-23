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Gören de duyan da inanamıyor! Aylık 7 milyon TL kira isteniyor... Havalar ısındı, Bodrum'daki emlak piyasası uçuşa geçti

23.03.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turizm sezonun yaklaşmasıyla Bodrum'daki kiralık villa ve konut fiyatları adeta tavan yaptı. Geçtiğimiz aylık kirası 100 bin TL olan villalar bu yıl 150 bin TL'ye yükseldi. İlçede bazı kiralık villaların fiyatlarının ise 7 milyon TL olduğu görüldü. Rusya-Ukrayna savaşı ve İstanbul depremi endişesinin bu yıl talebi artırdığını söyleyen Bodrum Emlak Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Genel Sekreteri Serkan Zeki Öztuncay, "2+1 dairenin aylık kira fiyatı 25 bin liraya çıktı" dedi.

Gören de duyan da inanamıyor! Aylık 7 milyon TL kira isteniyor... Havalar ısındı, Bodrum'daki emlak piyasası uçuşa geçti

Kira fiyatları Muğla'nın Bodrum ilçesinde adeta uçuşa geçti. Rusya-Ukrayna savaşı ile kentteki kira fiyatları yükselişe geçerken, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gündeme gelen olası İstanbul depremi endişesiyle tavan yaptı. Turizm sezonun yaklaşmasıyla kiralık yazlık ev ve villalara talep artarken, fiyatlardaki büyük artış dikkat çekti.

2+1 DAİRENİN KİRA BEDELİ AYLIK 25 BİN TL

Kent merkezi başta olmak üzere en çok rağbet gören yerlerden olan Yalıkavak, Türkbükü ve Gündoğan mahallelerinde geçen yıl 6 ile 15 bin lira arasında kiralanan 2+1 dairelerin aylık kirası, senelik kiralamada 10-25 bin liraya yükselirken, geçen yıl mayıs ve eylül aylarını kapsayan sezonda 25 ile 30 bin lira arasında değişen aylık kira ise 50 ile 750 bin liraya çıktı. Geçen sene 9 ile 18 bin lira arasında değişen 3+1 dairelerin aylık kirası senelik kiralamada aylık 15-30 bin lira oldu.

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AYLIK VİLLA KİRASI 7 MİLYONA KADAR ÇIKTI

Geçen sezon donanımına göre aylık 90 bin ile 100 bin liraya kiralanan villaların kira bedeli, bu sezon ise 150 bin ile 7 milyon lira arasında değişen fiyatlara yükseldi.

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'YILLIK KİRALAMA YAPACAK KADAR YETERLİ KONUTA SAHİP DEĞİLİZ'

Ev sahiplerinin artık sezonluk kiralama yaptığını söyleyen Bodrum Emlak Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Genel Sekreteri Serkan Zeki Öztuncay, "Özellikle pandemi dönemiyle başlayan, sonrasında Avrupa ülkelerinde yaşanan enerji krizi ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Bodrum bölgesindeki konutlara ciddi anlamda talep aldık. Şimdi de ülkemizde yaşanan asrın felaketi sonrası ve İstanbul'da beklenen olası bir deprem endişesi sebebiyle bu talep daha da artmış durumda. Gelen vatandaşların burada uzun bir dönem yaşam sağlamak amacıyla geldikleri için burada yıllık kiralama gündeme geliyor. Fakat bölgemizde yıllık kiralama yapacak kadar yeterli konut sayısına sahip değiliz. Yıllık kiralamalarda bir önceki dönem yapılan kontratın yenilenmesi durumunda 1 Temmuz 2023 tarihine kadar olan dönemde yüzde 25 azami artış oranı olmasından dolayı da mal sahipleri ve kiracılar arasında sorunlar yaşanmakta. Mal sahipleri kiracılarına evlerini boşaltmalarını ve bununla birlikte sezonluk kiralama yapmak istediklerini öne sürüyorlar" ifadelerini kullandı.

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"150 BİN LİRADAN BAŞLAYARAK 7 MİLYONA KADAR ÇIKTI"

Sezonluk kiralamalara dikkati çeken Öztuncay, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yıllık kiralamalarda bölgede bir ailenin oturabileceği 2+1 dairenin aylık kira fiyatının 10 bin liradan başlayarak 25 bin liraya çıktığına şahit olmaktayız. Mal sahiplerinin bu düşünceleri doğrultusunda sezonluk kiralamada ciddi bir artış var. Burada bilinmesi gereken hususlar var. 678 sayılı kanun hükmünde kararnameyle konutların günübirlik ya da sezonluk kiraya vermesinin önü açıldı. Bu durum yasal zorunluluklar dahilinde açıldı. Mal sahiplerinin vergi dairesine vergi kaydı oluşturması, oda kaydı yaptırması, belediyeden günübirlik ya da sezonluk kira için ruhsat almaları, kimlik bildirim sistemi için üye olmaları gerekmektedir. İlan sitelerinde sezonluk kiralamalarda dairelerin aylık 50 bin liradan başlayarak 750 bin liraya çıktığını, villaların ise 150 bin liradan başlayarak 7 milyona kadar çıktığını görmek mümkün."

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'KİRA ÇARPANI DEĞERİ BELİRLİYOR'

Kiralama yapanlara yapının değeri için uyarılarda bulunan Öztuncay, "Vatandaşımızın bilmesi gereken bir husus var. Bu rakamlar nasıl belirleniyor, belirlenirken hangi şartları göz önünde bulundurmak gerekir ya da bu rakamlar ne kadar gerçekçi konusunda biz Bodrum Emlak Müşavirleri Derneği olarak vatandaşlarımızı her zaman bilgilendiriyoruz. Burada en önemli husus kira çarpanıdır. Kira çarpanı, mevcut sahip olduğunuz ya da yeni satın almak istediğiniz bir konutun kiraya verip, elde ettiğimiz kira getirisiyle bize olan geri dönüşüm sürecidir. Ülkemizde 200 ile 300 ay aralığında kira çarpanı uygulanıyor. Bodrum'da değeri 5 milyon lira olan bir ev için 5 milyonu 200'e böldüğümüzde 25 bin lira, 300'e böldüğümüzde 16 ile 17 bin liralık bir kiralama bedeli ortaya çıkıyor. Bu ev 16 ile 25 bin lira arasında kiraya veriliyorsa uygundur. Emsallerine göre ev üstün niteliklerine sahipse bu oran artış gösterebilir. Kiralama talebinde bulunan vatandaşlarımız, bu kira çarpanını göz önünde bulundurarak değerlendirme yapabilir. Talep her yıl olduğu gibi bu yıl da artıyor. Bodrum'da sezonun full geçeceğine inanıyorum" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum Turizm kira fiyatları villa

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