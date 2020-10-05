Güncel konut kredisi faiz oranları ne kadar? Konut kredisi düşecek mi? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranları 2020

Güncel kredi faiz oranları ev alacak, araba alacak ve ihtiyaçları için nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle pandemi döneminde kredi faiz oranları 2020 yılı güncel rakamları araştırılıyor. Bir dönem kamu bankaları tarafından sunulan düşük faizli konut kredisi kampanyaları sona erdikten sonra şimdi vatandaşlar tarafından en uygun konut kredisi veren bankalar araştırılmaya başlandı. Kimi vatandaşlar ev satın alacakları zaman konut kredisi alma yoluna giderken bazı vatandaşlar da ihtiyaç duydukları daha düşük tutarlar için ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Peki, konut kredisi faizleri düşecek mi? İşte Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve diğer çok sayıda bankanın kredi faiz oranları...

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2020

Güncel kredi faiz oranları konut, ihtiyaç ve taşıt kredileri açısından merak ediliyor. Halkbank müşterilerine ihtiyaç için 1.31, konut için 0.99 ve taşıt için de 1.30 faiz oranı sunuyor. Ziraat Bankası ise ihtiyaç için 1.32, konut için 1.29 ve taşıt için de 1.30 faiz oranı sağlıyor. Aynı zamanda İş Bankası kredi faizleri de vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İş Bankası ihtiyaç için 1.30 oran, konut için 1.25 oran ve taşıt için de 1.30 oran sunuyor. Konut kredisi faizleri 2020 güncel rakamları Vakıfbank için de belli oldu. Vakıfbank ihtiyaç için 1.34 oran, taşıt için 1.25 oran ve konut için de 1.29 oran sağlıyor.