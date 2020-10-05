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Güncel konut kredisi faiz oranları ne kadar? Konut kredisi düşecek mi? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranları 2020

EMLAK HABERLERİ  | 05.10.2020 17:37 | Son Güncelleme

Güncel konut kredisi faiz oranları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Konut satın alacak vatandaşlar konut kredisi faiz oranlarının yanı sıra ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi faiz oranlarını da araştırıyor. Bir dönem bankaların vatandaşlara sunduğu uygun faizli kredi kampanyaları sona erdikten sonra yine bankaların uygun faizli kredi paketleri merak ediliyor. Peki, konut kredisi düşecek mi? İşte Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi faiz oranları 2020

Güncel konut kredisi faiz oranları ne kadar? Konut kredisi düşecek mi? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranları 2020

Güncel kredi faiz oranları ev alacak, araba alacak ve ihtiyaçları için nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle pandemi döneminde kredi faiz oranları 2020 yılı güncel rakamları araştırılıyor. Bir dönem kamu bankaları tarafından sunulan düşük faizli konut kredisi kampanyaları sona erdikten sonra şimdi vatandaşlar tarafından en uygun konut kredisi veren bankalar araştırılmaya başlandı. Kimi vatandaşlar ev satın alacakları zaman konut kredisi alma yoluna giderken bazı vatandaşlar da ihtiyaç duydukları daha düşük tutarlar için ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Peki, konut kredisi faizleri düşecek mi? İşte Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve diğer çok sayıda bankanın kredi faiz oranları...

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2020

Güncel kredi faiz oranları konut, ihtiyaç ve taşıt kredileri açısından merak ediliyor. Halkbank müşterilerine ihtiyaç için 1.31, konut için 0.99 ve taşıt için de 1.30 faiz oranı sunuyor. Ziraat Bankası ise ihtiyaç için 1.32, konut için 1.29 ve taşıt için de 1.30 faiz oranı sağlıyor. Aynı zamanda İş Bankası kredi faizleri de vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İş Bankası ihtiyaç için 1.30 oran, konut için 1.25 oran ve taşıt için de 1.30 oran sunuyor. Konut kredisi faizleri 2020 güncel rakamları Vakıfbank için de belli oldu. Vakıfbank ihtiyaç için 1.34 oran, taşıt için 1.25 oran ve konut için de 1.29 oran sağlıyor.

Konut kredisi faiz oranları İNG Bank ve Denizbank için de merak ediliyor. İNG ihtiyaç için 1.19, konut için 1.24 oran ve taşıt için de 1.17 oran veriyor. Denizbank ise ihtiyaç için 1.76 oran, konut için 1.34 oran ve taşıt için de 1.41 oran sunuyor. Bankaların kredi faiz oranlarıyla ve kredi koşullarıyla ilgili olarak detaylı bilgi almak için bankalarla iletişime geçmek gerekiyor. Bankalar, müşterilere özel kampanyalar ve fırsatlar sunabiliyor. Bu nedenle vatandaşların durumlarına göre alabilecekleri kredi tutarları, faiz oranları, şartları ve vadeleri değişkenlik gösterebiliyor. Dolayısıyla en detaylı ve sağlıklı bilgi için bankalarla iletişime geçiliyor.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DÜŞECEK Mİ?

Pandemi sürecinde kamu bankaları tarafından sunulan kampanyaların sona ermesinin ardından vatandaşlar kredi faiz oranları düşer mi sorusunu sormaya devam ediyor. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Paketi detayları nedeniyle beklentiler de artmaya başladı. Bakan Albayrak, açıklamasında kredilerle ilgili de bazı bilgiler verdi. Temerrüde düşen firmalara mücbir sebep imkanı getirildiğini ve Kredi Garanti Fonu’nun limitini artırıp teminat sıkıntısı olan işletmelerin finansman erişimini sağladıklarını belirtti.

Bakan Albayrak, hane halkından esnafa, ihracatçıdan sanayiciye ve ekonominin bütün paydaşlarına çok düşük maliyetler ile finansman sağladıklarını vurguladı. Kamu bankaları aracılığıyla 267,4 milyar TL kredi finansmanı sağlandığını belirtti. Vatandaşlar tarafından konut kredisi düşecek mi sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Bakan Albayrak, 2023’e giderken dönüşüm sürecini çok daha kararlı ve güçlü adımlarla sürdüreceklerini aktardı ve kredi kullandırımına ilişkin süreçlerin iyileştirilmesine ve kredilerin veriliş amaçları doğrultusunda kullanımının sağlanmasına dair detaylı çalışmaların da devam edeceğini söyledi. Konut kredisi faiz oranları değişti mi konusunda ise vatandaşlar tarafından bankaların sunduğu güncel kampanyalar araştırılmaya devam ediyor.

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