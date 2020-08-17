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Güncel konut kredisi faiz oranları! Vakıfbank, Ziraat, Halkbank konut kredisi faiz oranları ne kadar? En uygun konut kredisi veren banka hangisi?

EMLAK HABERLERİ  | 17.08.2020 14:43 | Son Güncelleme

Konut kredisi faiz oranlarının güncellenmesiyle birlikte en uygun konut kredisi faiz oranı veren bankalar araştırılmaya başlandı. En çok tercih edilen kamu bankaları konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte en uygun ve güncel konut kredisi faiz oranları!

Güncel konut kredisi faiz oranları! Vakıfbank, Ziraat, Halkbank konut kredisi faiz oranları ne kadar? En uygun konut kredisi veren banka hangisi?

Konut kredisi almak isteyen vatandaşların en çok tercih ettiği kamu bankalarının güncel konut kredisi faiz oranları merak ediliyor. Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın uygun konut kredisi faiz oranları ile vatandaşlara verdiği konut kredilerine güncelleme gelmişti. En uygun konut kredisi faizi veren banka hangisi araştırması yapan vatandaşlar, konut kredisi faiz oranları artmadan ev almak istiyor.

GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Kredi çekerek ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, koronavirüs döneminde verilen en uygun faizli konut kredisi kampanyalarını kaçırmak istemiyor. Kamu bankalarının verdiği uygun faizli konut kredisi kampanyaları ise en çok tercih edilen kredilerden oldu. Ziraat Bankası 120 ay vadeli konut kredisine 0.99 faiz alırken, Halkbank 0.87, Vakıfbank ise aynı vade oranına 1.05 faiz oranı alıyor. İşte en uygun faiz oranı veren bankalar!

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI!

En uygun konut kredisi faiz oranını veren Ziraat Bankası 120 ay vadeli konut kredisi satışlarında 0.99 faiz oranı ile vatandaşların en çok tercih ettiği konut kredilerinden birisi oldu. Ziraat Bankası uzun süreli vadelerde ise örneğin 180 ay vadeli konut kredisini 1.05 faiz oranıyla vatandaşlara vermeye başladı.

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Kamu bankalarının en uygun konut kredisi faiz oranlarını vermesinin ardından en çok merak edilenlerden birisi de köklü bankalardan Halkbankası'nın konut kredisi faiz oranlarının ne kadar olduğu sorusu oldu. Halkbank'da 120 ay vadeli konut kredisindeki faiz oranı 0.87 olarak belirledi.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Vakıfbank'da Halkbankası ile aynı vade ve aynı faiz oranları ile konut kredisi kampanyası yaptı. Vakıfbank 120 ay vadeli konut kredisindeki faiz oranı 1.05 olarak belirledi. En uygun konut kredisi faiz oranı veren banka araştırması yapanlar için kamu bankalarını yukarıda paylaştık. Peki taşıt kredisi, tüketici kredisi ve konut kredisi veren bankaların faiz oranları listesi nasıl? Bankalar taşıt kredisi ve tüketici kredisi faiz oranlarına da güncelleme yaptı. İşte güncel taşıt kredisi faiz oranları ve güncel tüketici kredisi faiz oranları listesi!

GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI:

ZİRAAT BANKASI GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1.05
Tüketici kredisi: 1.15
Taşıt kredisi: 1.17

HALKBANK GÜNCEL FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.15
Taşıt kredisi: 1.15
Konut kredisi: 0.87

VAKIFBANK GÜNCEL FAİZ ORANLARI:

Taşıt kredisi: 1.65
İhtiyaç kredisi: 1.18
Sarıpanjur konut kredisi: 0.87

BANKALARIN KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI LİSTESİ!

Vakıfbank : 1.05

İş Bankası: 1.15

Garanti Bankası: 1.21

ING Bank: 1.19

TEB: 1.15

Ziraat Bankası: 1.05

Halkbank: 0.87

Denizbank: 1.24

Burgan Bank: 1.30

QNB Finansbank: 1.36

Şekerbank: 1.54


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