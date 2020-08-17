Güncel konut kredisi faiz oranları! Vakıfbank, Ziraat, Halkbank konut kredisi faiz oranları ne kadar? En uygun konut kredisi veren banka hangisi?

Konut kredisi almak isteyen vatandaşların en çok tercih ettiği kamu bankalarının güncel konut kredisi faiz oranları merak ediliyor. Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın uygun konut kredisi faiz oranları ile vatandaşlara verdiği konut kredilerine güncelleme gelmişti. En uygun konut kredisi faizi veren banka hangisi araştırması yapan vatandaşlar, konut kredisi faiz oranları artmadan ev almak istiyor.

GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Kredi çekerek ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, koronavirüs döneminde verilen en uygun faizli konut kredisi kampanyalarını kaçırmak istemiyor. Kamu bankalarının verdiği uygun faizli konut kredisi kampanyaları ise en çok tercih edilen kredilerden oldu. Ziraat Bankası 120 ay vadeli konut kredisine 0.99 faiz alırken, Halkbank 0.87, Vakıfbank ise aynı vade oranına 1.05 faiz oranı alıyor. İşte en uygun faiz oranı veren bankalar!

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI!

En uygun konut kredisi faiz oranını veren Ziraat Bankası 120 ay vadeli konut kredisi satışlarında 0.99 faiz oranı ile vatandaşların en çok tercih ettiği konut kredilerinden birisi oldu. Ziraat Bankası uzun süreli vadelerde ise örneğin 180 ay vadeli konut kredisini 1.05 faiz oranıyla vatandaşlara vermeye başladı.