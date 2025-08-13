FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 200 bin 916 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 185 bin 608 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 55 bin 493 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 39 bin 474 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 200 bin 916 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 185 bin 608 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,2 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,9 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 21 bin 20 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 712 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zorunlu olacak! Resmi Gazete'de yayımlandıZorunlu olacak! Resmi Gazete'de yayımlandı
Erzurum'da 9 günlük Kültür Yolu maratonu başlıyorErzurum'da 9 günlük Kültür Yolu maratonu başlıyor

Anahtar Kelimeler:
elektrik üretim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kentsel dönüşüm sırasında fay hatları ortaya çıktı! İlde olabilecek en büyük depremi açıkladı: 'Deprem afet değil, nimettir'

Kentsel dönüşüm sırasında fay hatları ortaya çıktı! İlde olabilecek en büyük depremi açıkladı: 'Deprem afet değil, nimettir'

Türkiye onu konuşmuştu! Asker İbrahim Çetin acı haberle sarsıldı

Türkiye onu konuşmuştu! Asker İbrahim Çetin acı haberle sarsıldı

'Peşinen söyleyeyim, ciddi bir artış...' Memur maaş zammında ilk teklif sonrası açıkladı

'Peşinen söyleyeyim, ciddi bir artış...' Memur maaş zammında ilk teklif sonrası açıkladı

'Altını çizeyim' 3600 ek gösterge için çarpıcı çıkış geldi

'Altını çizeyim' 3600 ek gösterge için çarpıcı çıkış geldi

Uzman isim 'emekliye faizsiz ev kredisi'nin detaylarını verdi! 'Bunların dışında kalanlar...'

Uzman isim 'emekliye faizsiz ev kredisi'nin detaylarını verdi! 'Bunların dışında kalanlar...'

Trump duyurmuştu! Washington sokaklarına indiler

Trump duyurmuştu! Washington sokaklarına indiler

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.