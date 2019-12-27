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Gyoder/Yetgin: Sıfır konuta düşük faiz konut sahipliği için önemli

EMLAK HABERLERİ  | 27.12.2019 17:15 | Son Güncelleme

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (Gyoder) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Feyzullah Yetgin, "Sıfır konuta düşük faiz, ülkemizde konut sahipliği oranının artırılması için büyük önem arz ediyor" dedi.

Gyoder/Yetgin: Sıfır konuta düşük faiz konut sahipliği için önemli

Sıfır konut faizlerinde 0.99 olan oranın 0.79'a indirilmesiyle ilgili bir açıklama yapan Yetgin, konut kredisi faizinin yüzde 1.0’in altına düşmesinin gayrimenkul sektörünü harekete geçirdiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Her daim gelişme potansiyeli taşıyan gayrimenkul sektörünün Türkiye ekonomisine önemli destek sağladığı da bir gerçek.
"Ülkemizde doğrudan ilk el konut alımına yönelik teşvike çok ciddi ihtiyaç var. Günümüzde konut sahipliği oranı yüzde 60’lar seviyesinde.

"Biz Gyoder olarak birinci el konut satışının, toplam satışın içinde yüzde 65’e çıkarılması gerektiğini savunuyoruz. Çünkü 100 milyon nüfusa ulaşacak bir Türkiye’yi konuşmaya başladık.

Dolayısıyla birinci el konut satışlarının cazip hale getirilmesinin yanı sıra, sektöre yönelik vergi indiriminin kalıcı olması, çalışan kesimin konut alımında ödediği faizin, gelir vergisinden mahsup edilmesi gibi düzenlemeler, kamudan öncelikli beklentilerimiz arasında yer alıyor.

"Onun için gayrimenkul sektörü ve vatandaşı direkt etkileyen ‘birinci el konutlara yönelik düşük faiz oranı uygulaması’ ülkemizde konut sahipliği oranının artırılması için büyük önem arz ediyor."

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Anahtar Kelimeler:
Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği, konut, sıfır faiz,

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