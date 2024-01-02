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Harç masrafları arttı, tapuda satışlar düştü: "Bazı işlemlerde dört kat ücret alınıyor”

02.01.2024 12:12 | Son Güncelleme:
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Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı harç masraflarının arttığını hatırlatarak 2023 yılında tapuda satışların düştüğünü söyledi. Özelmacıklı, “2023 yılında ülkemizde tüm gayrimenkul türlerinde yaklaşık 2.95 milyon gayrimenkul satış işlemi yapılarak, 60 milyar 59 milyon 215 bin 486 lira tapu harcı geliri elde edildi” dedi.

Harç masrafları arttı, tapuda satışlar düştü: "Bazı işlemlerde dört kat ücret alınıyor”

Altın Emlak Genel Müdürü ve İTO Meclis üyesi Mustafa Hakan Özelmacıklı, gayrimenkul satışlarına ilişkin olarak 2023 yılında geçen yıla göre yaklaşık yüzde 14 seviyesinde bir düşüş yaşandığını belirtti. Özelmacıklı, Tapu işleminin yapıldığı il ve ilçelerin yöresel katsayıların farklı olduğunu ve bu nedenle döner sermaye bedellerinin işlem türlerine ve illere göre farklılık gösterdiğini hatırlatarak, "“Bazı işlemlerde iki, bazı işlemlerde dört kat alınıyor” değerlendirmesini yaptı.

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Özelmacıklı, “2022 yılında tüm gayrimenkul türlerinde 3 milyon 434 bin gayrimenkul satışı yapılmıştı. 2023 yılında ise geçen yıla göre yaklaşık yüzde 14 seviyesinde bir düşüş ile 2 milyon 949 bin 437 satış işlemi yapıldı. Toplam tapu harcı geliri ise 2022 yılında 41 milyar 555 milyon seviyesinde iken, hedeflenen 54 milyar 762 milyon seviyesini aşarak 60 milyar 59 milyon seviyesine ulaştı. Bu açından tapuda satış işlem sayısı düşerken, harç gelirleri yükseldi” diye konuştu.

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“2024 YILINDA TAPU MASRAFLARI ARTACAK”

2023 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 58,46 olarak tespit edildiğini ifade eden Özelmacıklı, “Döner sermaye ücreti hesabında esas alınan ve her yıl yeniden değerleme oranında artırılan gösterge yeni yıl itibarı ile 519 TL’den 822 TL’ye yükseldi. Bu bedel satıştan, ipoteğe tüm Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce sunulan hizmeti etkiliyor. Örneğin İstanbul’da sadece bir satış işleminden alınan döner sermaye ücreti 1297,5 TL den 2 bin 55-TL’ye çıkmış oldu. 2023 yılı içerisinde döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilip, herhangi bir nedenle sonuçlandırılamayan işlemlerle ilgili olarak, 31.01.2024 tarihine kadar müracaat edilmesi halinde döner sermaye hizmet bedeli farkı tahsil edilmeden işlemler sonuçlandırılacak. Ayrıca 2024 yılında emlak vergileri de yüzde 29,23 oranında artırılarak hesaplanacak. Bu iki değişim nedeniyle tapu işlemlerinin masrafları da artmış oldu” dedi.

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“BAZI İŞLEMLERDE İKİ, BAZI İŞLEMLERDE DÖRT KAT ALINIYOR”

Tapu işleminin yapıldığı il ve ilçelerin yöresel katsayıların farklı olduğunu ve bu nedenle döner sermaye bedellerinin işlem türlerine ve illere göre farklı alındığını da ifade eden Özelmacıklı, “Örneğin, bir adet taşınmazda satış ve ipotek tesisinin tek bir talepte yapılması halinde; iki adet işlem ücreti, döner sermaye ücreti olarak tahsil ediliyor. Yetki alanı dışı tapu işlemlerinde ise; yetki verilen tapu müdürlüğünün yöresel katsayısı esas alınarak hesaplanan işlem ücretinin iki katı, döner sermaye ücreti olarak tahsil ediliyor. Yurt dışı tapu işlemlerinde; yurtdışı yöresel katsayı esas alınarak hesaplanan işlem ücretinin dört katı, döner sermaye ücreti olarak tahsil ediliyor” diye konuştu.

(İHA)

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tapu işlem satış
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