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Hazırlıklar 'tamam' 1 Ocak'ta zorunlu olacak! Evini kiraya vermek isteyenler bu adımları yerine getirmeden ilan veremeyecek!

21.12.2024 12:37
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Elektronik İlan Doğrulama Sistemi 1 Ocak'ta kiralık konutlar için başlıyor. Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, yapılan düzenlemenin satılık konutlar için de geçerli olması gerektiğinin altını çizerek, "Hem tüketiciyi hem sektör temsilcilerini ciddi anlamda rahatlatacağını düşünüyorum" sözlerini kullandı.

Hazırlıklar 'tamam' 1 Ocak'ta zorunlu olacak! Evini kiraya vermek isteyenler bu adımları yerine getirmeden ilan veremeyecek!

Evini kiraya vermek isteyenler için Elektronik İlan Doğrulama Sistemi 1 Ocak itibarıyla zorunlu oluyor. Buna göre, konutlarını kiraya verecekler, e-Devlet'te kendisine ait gayrimenkulü seçerek, açılacak pencereden emlakçısını yetkilendirecek. Böylece emlakçılar da aldıkları yetkiyle sitelere ilan girebilecek. Düzenlemenin uygulanmaya başlamasıyla yetki belgesiz emlak işletmeleri, portallar üzerinden kiralık ilan girişi yapamayacak.

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ARTIK SADECE KİRALIK KONUTLAR İÇİN

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, bu sistemin satılık konutlar için de geçerli olması gerektiğinin altını çizdi. Taylan, düzenlemenin daha önce hem kiralık hem satılık ilanlar için hazırlandığını ancak sonrasında sadece kiralık ilanlar olarak revize edildiğini belirterek "Eylülde düzenleme uygulanmaya başlanmıştı. Ticaret Bakanlığımızın hazırlığı doğrultusunda EİDS sektöre son derece ciddi düzen getiriyor. Biz de federasyon olarak bugüne kadar emlakçılarımıza gerekli eğitimleri verdik" dedi.

BOLU VE MANİSA PİLOT BÖLGE SEÇİLMİŞTİ

Taylan, uygulamanın pilot bölge olarak Bolu ve Manisa'da 1 Kasım'dan itibaren zorunlu uygulanmaya başladığına dikkati çekerek, her iki ildeki sektör temsilcilerinin de düzenlemeden memnun kaldığını bildirdi.

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1 OCAK'TA TAMAMEN ZORUNLU OLMASI PLANLANIYOR

Bakanlığın aldığı kararla 1 Ocak 2025'te tamamen zorunlu olması planlanan düzenlemeye satılık konut ilanlarının dahil edilmediğini anımsatan Taylan, "Eylülden bugüne kadar sistemde ufak tefek aksaklıklar oldu fakat Bakanlığımız bunların hepsini düzeltti. Sistemin ne zaman tamamen zorunlu olacağını bilmiyoruz ama sektör olarak hazırlıklarımızı yaptık ve bekliyoruz" diye konuştu.

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SAHTE İLANLARIN ÖNÜNE GEÇECEK

Taylan, sistemin dolandırıcılığın ve sahtekarlığın önüne geçilmesi açısından önemli bir adım olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
"Bakanlığımız böyle ihtiyaç gördü ve düzenlemeyi şu an yalnızca kiralık ilanlarla sınırlı tuttu. Sistem sektörü çok ciddi anlamda düzene sokacak, kaçak, ayakçı dediğimiz yetkisiz emlakçıları ortadan kaldıracak. Suriye'den acil satılık gibi birçok ilan görmeye başladık. Bu ilanların çoğu da gerçekçi değil. Düzenleme bu sahtekarlıkların da önüne geçilebilecek. Bakanlığımızın, düzenlemeyi sadece kiralık ilanları için değil satılıklar için de zorunlu hale getirmesinin hem tüketiciyi hem sektör temsilcilerini ciddi anlamda rahatlatacağını düşünüyorum."
AA

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Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
konut Elektronik İlan Doğrulama Sistemi
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