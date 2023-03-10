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'Her gece saat 00.00'da alırız' diyerek açıkladı! O ilde 6 Şubat ve 6 Mart arasındaki veriler ortaya koydu... 'Onun için ihtiyaç var'

10.03.2023 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremden sonra bölgeden ayrılan depremzedelerin en çok yerleştiği iller arasında Mersin bulunuyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, deprem bölgesinden 350 bin vatandaşın ve 50 bin Suriyeli sığınmacının Mersin’e geldiğini belirterek, kentte konuta ve alt yapıya ihtiyaç olduğunu söyledi. Su tüketimi verilerini her gece saat 00.00'da aldıklarını aktaran Seçer, 6 Şubat ve 6 Mart arasındaki değerlendirmelere bakıldığında su tüketiminin yüzde 15 arttığının ortaya konduğu açıkladı.

'Her gece saat 00.00'da alırız' diyerek açıkladı! O ilde 6 Şubat ve 6 Mart arasındaki veriler ortaya koydu... 'Onun için ihtiyaç var'

Deprem felaketinin ardından deprem bölgesindeki çok sayıda vatandaş farklı illere göç ederken tercih edilen kentler arasında Mersin de yer almıştı. Şehirdeki mevcut durumu değerlendiren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Mersin’de konuta ve alt yapıya ihtiyaç var" dedi. Seçer, katıldığı bir televizyon programında, yaşanan depremin ardından Mersin’de oluşan durumu aktararak, konut, içme suyu şebekesi, kanalizasyon, arıtma, toplu taşıma, eğitim ve sağlık gibi alanlarda Mersin olarak destek beklediklerini dile getirdi.

"BU AVANTAJLAR İLGİ ÇEKMESİNE NEDEN OLDU"

Depremzede vatandaşların Mersin’i tercih etmelerinin pek çok sebebi olduğuna değinen Başkan Seçer, “Birincisi, o bölgedeki yaşayan insanlarla akrabalık ilişkileri çok fazladır Mersin’in. Çünkü Mersin göçle büyümüş bir kenttir. Doğal olarak Hataylı biri ya da Adıyamanlı, Malatyalı, Kahramanmaraşlı önce akrabası olan Mersin’i tercih etti. İkinci neden, mesafe çok yakın. Deprem sınırından çıkıyorsun, ilk başını sokacağın bir il var. Üçüncüsü, burada çok sayıda yazlıkçı konutlar var. Özellikle Adanalılar, Gaziantepliler, Kahramanmaraşlılar, Hataylılar, Malatyalılar, Adıyamanlılar, her bölgeden yazın buraya gelir. Birkaç ay kalır dönerler. Onların zaten burada evi var. Bu avantajlar insanların yoğun olarak ilgisini çekmesine neden oldu" diye konuştu.

"6 ŞUBAT VE 6 MART ARASINDAKİ DEĞERLENDİRMEYE BAKIN..."

Deprem bölgesinden 350 bin vatandaşın ve 50 bin de Suriyeli sığınmacının Mersin’e geldiğini kaydeden Seçer, “Demek ki burada 400 bin insan var ve şu anda nüfus 2.7 milyon Mersin’de. Bakın bizim Sular İdaremiz son derece modern bir sistemle takip edilir, SCADA sistemi. Biz su tüketimini her gece saat 00.00’da alırız. 6 Şubat ve 6 Mart arasında değerlendirmeye bakın, bizim su tüketim oranımız, en son rakamlar yüzde 15 artmış” ifadelerini kullandı.

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"MERSİN'DE KONUTA, ALT YAPIYA İHTİYAÇ VAR"

Mersin’de özel statü talebiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Seçer, şöyle devam etti; "Mersin’in 10 ilin yıkıntı olmasa da acılarının taşındığı bir yer ve insanlar orada değil de burada yaşamak istiyor. Onun için konuta ve altyapıya ihtiyaç var. Deprem bölgesinde konteyner kentler, çadır kentler ve yeni konutlar yapılıyor. Peki bu insanlar Mersin’de nerede yaşayacak? Konut lazım, altyapı lazım. Su tüketimi artmış. Çöp, evsel atık miktarı, bugün raporu aldım, son bir ayda yüzde 13 oranında artmış. Yani su tüketimi ile evsel katı atık miktarını aldığınız zaman söylediğim rakamları zaten realize ediyor, doğruluyor, böyle de bir gerçek var. Bütün bunlar yatırım istiyor.”

"ALT GELİR GRUPLARINA UYGUN KONUT ÇALIŞMASI YAPILABİLİR"

Deprem sonrası Mersin’e gelenlerin önemli bir kısmının kentte kalacağını tahmin ettiklerini belirten Seçer, "Biz bunun hesaplarını, projeksiyonunu da yaptık. 70 bin aile geldiyse, bunun 35-40 bininin burada kalacağından emin olabilirsiniz. Bu 200 bin nüfustan aşağı değil. Mersin insanlara imkan sunan bir kent. Buranın standardı daha yüksektir. Dolayısıyla şu anda 1-2 yıllığına yaşamak için de gelse, kira fiyatları onun gelirine uygun değil. Onun için alt gelir gruplarına uygun konut çalışması yapılabilir" şeklinde konuştu. (İHA)

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