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  4. Herkes bilmiyor: Ev alırken ince çizgi! O ortak kelimeye dikkat 'Yüzde 20 daha yüksek rakamlarla...'

Herkes bilmiyor: Ev alırken ince çizgi! O ortak kelimeye dikkat 'Yüzde 20 daha yüksek rakamlarla...'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
23.10.2024 09:47
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Gayrimenkul Uzmanı Yeliz Sakarya, gayrimenkul sektöründe klişe sorunlardan birinin de kat mülkiyeti ve kat irtifakı arasındaki bilinmeyen fark olduğunu söyledi. Sakarya "Değerleme ve ekspertiz raporlarına bakıldığında kat mülkiyetli taşınmazların kat irtifaklılardan yüzde 20 oranında daha yüksek rakamlarla değerleme yapıldığı bilinmektedir" ifadelerini kullandı.

Herkes bilmiyor: Ev alırken ince çizgi! O ortak kelimeye dikkat 'Yüzde 20 daha yüksek rakamlarla...'

Kat irtifakı ile kat mülkiyeti arasındaki ince çizgiye dikkat çeken Gayrimenkul Uzmanı Yeliz Sakarya, “Kat irtifakı, bir inşaat projesinin onaylandığı anlamına gelir. İnşaat faaliyetleri devam etmekte olan bir arsa üzerinde hak sahiplerine ait payların belirlenmesi hedefiyle geçici olarak çıkarılan tapu çeşididir. Kat mülkiyeti ise, inşası tamamlanan gayrimenkulün yasal mevzuata uygun şekilde yapıldığını ortaya koyar. Kat mülkiyeti alınmış gayrimenkul; imar mevzuatına uygun yapılmış kusursuz bir yapı demektir. Kat irtifakında tapu cinsi ‘arsa’ olarak belirtilir ve mülkünüz doğrultusunda arsa üzerinden belirli bir alan size verilir. Kat mülkiyetine geçiş yapıldığında ise tapu cinsi ‘bina’ olarak değişir” dedi.

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"KAT MÜLKİYETLİ TAŞINMAZLARIN KAT İRTİFAKLILARDAN YÜZDE 20 ORANINDA DAHA YÜKSEK RAKAMLARLA DEĞERLEME YAPILDIĞI BİLİNMEKTE"

Kat irtifakı tapulu bir mülk için yanlış bilinenlerin aksine bu tapu ile alım-satım, ipotek, teminat gösterme, şerh koydurma, kredi kullanma, elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri alma gibi konularda bir sorun yaşanmadığını ifade eden Gayrimenkul Uzmanı Yeliz Sakarya, “Vatandaşların, ‘Kat irtifaklı tapumuz var ama iskanı alınmış’ dediğinde ise belediye, inşaatın projeye uygun yapıldığına karar vermiş olup iskan belgesi vermiş olabilir. Değerleme ve ekspertiz raporlarına bakıldığında ise kat mülkiyetli taşınmazların kat irtifaklılardan yüzde 20 oranında daha yüksek rakamlarla değerleme yapıldığı bilinmektedir” dedi.

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"BİREYSEL OLARAK KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ MÜMKÜN DEĞİL"

Kat irtifaklı veya kat mülkiyetli tapulu mülk alırken vatandaşlar nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda da uyarıda bulunan Gayrimenkul Uzmanı Yeliz Sakarya, “Mülkün mevcut fiziki durumu ile projesinin uyumlu olup olmadığının ilgili belediyeden kontrol edilmesi gerekir. Sebebi ise kat mülkiyetine geçebilmenin şartlarından bir tanesidir. Mülkün kat mülkiyetli olamamasının sebeplerinden biri bu durum olabilir. Bireysel olarak kat mülkiyetine geçiş mümkün değildir. Kat mülkiyetini almak müteahhit firmanın görevidir. Ancak müteahhit firmanın görevini yapmaması durumunda apartman ve site maliklerinin tamamının müracaatı ve gerekli yasal prosedürleri ile ilgili belediyeden iskan raporu alındıktan sonra tapu müdürlüğünde cins değişikliği yaptırmaları mümkündür” şeklinde konuştu. (İHA)

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