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Herkese ‘1 ev’ dönemi! BDDK konut kredisinde muslukları kıstı: Piyasada ilk yankı! Ekim veya Kasım’da düşük faizli kredi yolda

26.08.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından ikinci evini almak isteyenlerin konut kredisi kullanımına sınırlama getirilmişti. Emlak sektöründe 1.20 faiz oranı ile ‘Süper Konut Kredisi’ beklentisinin olduğu bu günlerde çıkarılan karara ilişkin ilk yankılar da gelmeye başladı. Sektörde olumlu karşılanan karar için gayrimenkul uzmanları, Ekim ve Kasım aylarını işaret etti.

Herkese ‘1 ev’ dönemi! BDDK konut kredisinde muslukları kıstı: Piyasada ilk yankı! Ekim veya Kasım’da düşük faizli kredi yolda

BDDK tarafından son dakika olarak açıklanan kararla ikinci evlerini almak isteyen vatandaşlar şaşırdı. Kurum, konut kredilerinde ve konut teminatlı kredilerde uygulanacak kredi değer oranlarında değişikliğe gitti. Buna göre finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik koordineli makro ihtiyati tedbirler kapsamında, ikinci ve sonrası konut alımında tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde konut kredisi değer oranı yüzde 75 daraltılacak. 5 milyon TL değerindeki bir evi, ikinci tapulu evi olarak alacak olanlara evin değerinin yüzde 22,5'i kadar kredi kullandırılabilecek.

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DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Bu karar tam da düşük faizli konut kredisi kampanyasının konuşulduğu günlerde geldi. Bilindiği üzere ‘Süper konut kredisi’ için hazırlıklara başlandığı belirtilmişti. Hem sıfır hem de ikinci el konutlar için geçerli olması beklenen kampanyanın 180 ay vade ile yüzde 1,20’lik faiz oranı üzerinden hayata geçirilmesi planlanıyor. Düzenlemenin ise Ekim ayında Meclis’in açılmasının ardından hayata geçirilmesi öngörülüyor.

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KONUT KREDİSİ DEĞER ORANI YÜZDE 75 DARALTILDI

Konut piyasasında bunlar yaşanırken BDDK’nın alacağı kararı ve düşük faizli kredi kararını değerlendiren sektör temsilcileri bu adımların çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Sektör tarafınan olumlu karşılanan adımları değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Duman, “Konut kredilerinde ve konut teminatlı kredilerde uygulanacak kredi değer oranlarında değişikliğe gidildi. Tedbirler kapsamında, ikinci ve sonrası konut alımında aynı ev içinde bulunan kendi, eşi ve 18 yaş altındaki çocuklarının üzerine en az bir gayrimenkulünün olması halinde konut kredisi değer oranı yüzde 75 daraltılacak. İkinci bir konut almak isteyen vatandaşların örneğin 5 milyonluk bir gayrimenkul için kredi talebinde sadece yüzde 22,5’ini kullanabilecek” dedi.

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İLK EVİNİ ALACAKLARI KAPSAMIYOR

BDDK tarafından alınan kararın ilk gayrimenkullerini almak isteyenleri etkilemediğini ifade eden Şule Alp Duman, “İlk konut alımlarının kredi değer oranlarında bir değişiklik olmayacak. Vatandaşlarımız ilk evlerini alırken, müsterih olabilir. Bizler ilk ev alacak vatandaşlarımız için devlet tarafından çıkarılacak destek ve uygun faizli kredi imkanlarını bekliyoruz. Bu sayede herkesin bir ev alması uygun hale gelecek diye düşünüyorum. Meclis’in açılmasıyla özelikle ilk kez gayrimenkul alacaklara yönelik çalışmaların hızlı bir şekilde yürütülerek, Ekim veya Kasım ayında yürürlüğe girmesi beklentisindeyiz” diye konuştu.

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Konut kredisi

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