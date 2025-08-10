Hızlandı, bir bir topluyorlar! 'Fırsata dönüşüyor' Konutta hamleler başladı

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararıyla beraber faiz indirimine gitti ancak bu hamle reel piyasada henüz tam anlamıyla hissedilmedi. Bankalar tarafından sunulan konut kredisi faizlerinin halen yüksek seviyelerde seyretmesiyle beraber beklenen satış patlamasının da yaşanmadığı aktarıldı. Bu nedenle piyasada hala uygun fiyata konut satışı yapıldığı belirtildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; İstanbul'un belirli bölgelerinde 3 - 4 milyon TL olan ve kira getirisi aylık 20 bin TL'ye varan konutların olduğu ve faizlerin düşüşü, yeni kredi kampanyalarının açıklanması ile bu dairelerin fiyatlarında ciddi yükselişlerin görüleceği belirtilirken bunu fırsat olarak gören sermaye sahiplerinin de uygun fiyatlı konut topladığı aktarıldı.

"YÜKSEK KİRA GETİRİSİ VE KISA VADEDE DEĞER ARTIŞI POTANSİYELİ OLAN BÖLGELERDE SATIŞLAR HIZLI"

Emlak sektörü temsilcilerinin yaptıkları açıklamalarda "Faiz oranlarının yüksekliği ihtiyaç alıcılarını frenlerken, nakit gücü yüksek yatırımcılar için bu dönem bir fırsata dönüşüyor. Özellikle yüksek kira getirisi ve kısa vadede değer artışı potansiyeli olan bölgelerde satışlar hızlı" dediği kaydedildi.