İBB'den dar gelirli emeklilere kentsel dönüşümü desteği: İnşaat maliyetinin yüzde 65'i karşılanacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentsel dönüşümde dar gelirli emeklilerin yanında olduklarını belirterek, "İnşaat maliyetinin yüzde 65'ini biz üstleneceğiz." dedi. İmamoğlu, emeklilere ayrıca kira desteği vereceklerini de duyurdu.

İmamoğlu, Eyüpsultan'da düzenlenen kentsel dönüşüm temel atma töreninde konuştu. İmamoğlu, "Plansız programsız çalıştıkları için insanları kentsel dönüşümden soğuttular. Yıllardır çözülmemiş mülkiyet sorunlarını biz çözdük. Engellendiğimiz, sabote edildiğimiz girişimler yaşandı ama biz işimize baktık." ifadelerini kullandı. İmamoğlu şunları kaydetti:

"MALİYETİN YÜZDE 65'İNİ BİZ ÜSTLENECEĞİZ"

"Kentsel dönüşüm konusunda her zaman vatandaşımız yanında olacağız. Dar gelirli emeklinin inşaat maliyetinin yüzde 65'ini biz üstleneceğiz. 7 bin ekstra kira desteğini de biz vereceğiz. Emeklilere de 9 bin TL kira desteği vereceğiz"





