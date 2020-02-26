İklim değişikliğinin etkilediği alanlardaki konutlar boşaltılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA muhabirine, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. Son olarak Karadeniz Bölgesi için hazırladıkları 15 maddelik eylem planını 2019'un Temmuz ayında açıkladıklarını anımsatan Kurum, diğer bölgeler için çalışmaların sürdüğünü, 81 il için de ayrı ayrı yerel iklim değişikliği eylem planlarını hazırlamaya devam ettiklerini belirtti.

Kurum, tüm ülkelerin ve şehirlerin gelinen süreçte iklim değişikliğiyle mücadele konusunda ciddi adımlar atmak zorunda olduğuna işaret ederek, "Deprem ülkemizin nasıl bir gerçeğiyse dünyamızın en önemli gerçekleri arasında da şu an iklim değişikliği ve iklim değişikliği ile ilgili mücadele var. Artık aşırı seller, yağışlar, heyelanlar, hortum olayları gibi daha önce hiç görmediğimiz olayları ülkemizde yaşar hale geldik." dedi.

Diğer ülkelerde de aynı şekilde farklı doğa olayları yaşandığına dikkati çeken Kurum, "Karadeniz'de iklim değişikliği ile ilgili eylem planı çerçevesinde 15 bin rezerv konut üretilmesi sürecimizi başlattık. Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Artvin, Rize, Giresun, Araklı'da çalışmalarımızı yürütüyoruz ve bu çerçevede konut üreterek afet anında selden, heyelandan, etkilenecek yapıların taşınması adına bu rezerv konutlarımızı kullanıyoruz. İklim değişikliği noktasında etkilerini hissedeceğimiz şehirlerde taşkın riski taşıyan alanlardaki konutları boşaltıyoruz." bilgisini paylaştı.