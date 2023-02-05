'ilk evim' projesinde şimdi sıra İzmir’de! Bakan Kurum sosyal medyadan duyurdu: Yarın başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “İlk Evim projemiz tam gaz… Projemiz başladığı günden bu yana 89 günde 74 ilin kurasını tamamladık. 195 bin 255 yuvamızın sahiplerini belirledik. Şimdi sıra İzmir’de! Yarından itibaren 8 gün boyunca İzmir’imizde 12 bin 400 konutun kuralarını çekiyoruz.” İfadeleriyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

6-13 ŞUBAT ARASINDA NOTER HUZURUNDA ÇEKİLECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında İzmir merkezin yanı sıra 14 ilçede 12 bin 400 konutun hak sahipleri 6-13 Şubat 2023 tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek kuralarla belirlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 13 Eylül’de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini açıkladıktan 40 gün sonra 25 Ekim’de ilk temellerin atıldığı “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında İzmir’de kura çekim heyecanı 6 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 13 Şubat 2023’te sona erecek.

İZMİR’DE 12 BİN 400 KİŞİ İÇİN BÜYÜK HEYECAN

Sosyal konut projesi kapsamında 224 bin 830 başvuru yapılan İzmir’de 12 bin 400 hak sahibi için ilçelere göre dağılım ile kura tarihleri şu şekilde açıklandı:

6-7 Şubat 2023: İzmir Merkez 3 bin 479 konut

8 Şubat 2023: Menemen 1500 konut

9 Şubat 2023: Güzelbahçe 750, Urla 300, Selçuk 300 konut

10 Şubat 2023: Torbalı 1000, Seferihisar 500 konut

11 Şubat 2023: Aliağa 1000, Kemalpaşa 500 konut

12 Şubat 2023: Dikili 1000, Tire 500 konut

13 Şubat 2023: Bergama 1000, Karaburun 100, Kiraz 271, Kınık 2. etap 200 konut

Bu arada Bakanlık’tan yapılan açıklamada, Türkiye genelinde 195 bin 255 hak sahibi için 89 günde 74 ilde çekilen kuralar çerçevesinde kategori bazında 4 bin 407 şehit ailesi ve gazi, 14 bin 706 engelli vatandaş, 45 bin 595 emekli, 78 bin 442 genç ve 52 bin 105 diğer kategorideki vatandaşın asil ve yedek olarak hak sahibi olduğu bildirildi.





